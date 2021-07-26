Стали известны причины появления акне
Известно, что проблемы кожи связаны с воспалительным процессом, вызванным закупоркой сальных желез. Однако британские ученые выявили взаимосвязь этого явления с белком GATA6, экспрессия которого происходит в фолликуле волоса.
У людей страдающих акне, исследователи выявили понижение уровня экспрессии GATA6.
Таким образом, стало ясно, что GATA6 принимает участие в процессах, регулирующих состояние волосяных фолликул. Кроме того, этот вида белка учувствует в изменение характера колебаний иммунологических сигналов, оказывающих влияние на воспаления, сопровождающие акне.
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