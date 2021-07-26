5 советов для тех, кто вышел на работу из отпуска

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Как ни крути, но сезон отпусков уже скоро подойдёт к концу. А мы поняли, что ещё не дали советы отпускникам. А точнее тем, кто уже вышел из отпуска. Что же сделать, чтобы войти в ставший уже непривычным рабочий ритм?Чаще всего сотрудники испытывают существенную усталость после того, как выходят на работу. Причем устают уже в первой половине дня. Это абсолютно нормально - так организм реагирует на внезапные перемены. Ещё вчера вы счастливо отдыхали и, например, расслаблялись на пляже, а сейчас вынуждены сидеть до 18:00 у компьютера или же вкалывать физическим трудом.Также сотрудники могут сталкиваться с неврозностью, раздражением, болями в желудке, отсутствием аппетита, бессонницей. Это всё проявления синдрома отмены. Как смягчить все это?В первую очередь тщательно и заранее спланируйте то, как будете возвращаться из отпуска. Не должно быть резкого перехода из отдыха в рабочий режим. Лучше всего вернуться на пару дней раньше, за день до выхода на работу прочитать информацию в общих чатах, просмотреть электронную почту, медленно погрузиться в информацию, которая связана с рабочим процессом.Причем сделать это лучше постепенно, без наскока. Параллельно рабочим вопросам вы можете разбирать чемодан, наводить уборку, смотреть любимые фильмы или шоу. Постарайтесь делать все в режиме спокойствия и гармонии, иначе опять столкнетесь со стрессом. Не забудьте о встречах с друзьями, коллегами, семьей. Все это в течение двух дней до работы должно быть в вашей жизни.Следуйте и другим советам: вернитесь в прежний режим дня. Вовремя ложитесь спать, вставайте по будильнику. Обязательно приведите в норму свое питание. Остерегайтесь жирных, острых блюд, жареного, консервов. Щадящая диета позволит организму скорее восстановиться.Обязательно повысьте свою физическую активность. Особенно если в отпуске вас было не оторвать от кровати или пляжного шезлонга. Зарядка каждое утро, а по вечерам три раза в неделю спортивные занятия - то что нужно. Как это связано с работой, можете спросить вы. Это избавит вас от недомоганий, дискомфорта, поможет избавиться от набранных за отпуск лишних килограммов.Не обращайте внимания на свои недомогания от упражнений. Это нормально, когда организм сталкивается с повышением нагрузки. Не забудьте, что вы отдыхали от подобного режима и сейчас вам придется вновь восстанавливать себя.Выйдя из отпуска, не взваливайте на себя все трудовые задачи. Не нужно совершать подвиги, никто от вас не ждет, что в первый рабочий день вы закроете все то, над чем до отпуска трудились неделями. Чтение почты, наведение порядка, восстановление в памяти всего, что было 2 недели назад, покупка нового ежедневника - вот из чего должен строиться первый день на работе. Иными словами, стоит настроиться, чтобы в дальнейшие дни стало проще. Больше положительных эмоций, а не мыслей: “Ну вот, опять работать!”.Не задерживайтесь в первую рабочую неделю допоздна, несмотря на количество задач. Каждый начальник должен понимать, что вам может быть непросто после отпуска, ведь он тоже ходит в отпуск и знает, каково это.Медитация - еще один отличный совет от нас. За столом можно закрыть глаза, расслабиться, вспомнить все успехи в мельчайших подробностей. 5-10 минут подобной практики позволят быстрее восстановиться после отпуска.