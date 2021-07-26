Гликация — причина раннего старения организма

Гликация – сложнейший процесс в нашем организме, при котором запускается преждевременное старение тканей. Впервые взаимосвязь между потреблением сахара и снижением эластичности коллагеновых волокон обнаружили японские ученые. Они доказали, что углеводные продукты провоцируют стресс многих систем, запускают воспаление, истощая жизненные силы.Коллагеновые волокна составляют до 30% массы нашего тела. От их упругости зависит состояние кожи, ногтей и волос, красота лица и тела. При гликации они теряют эластичность, быстрее появляются морщины, рубцы и растяжки. Даже при качественном ежедневном уходе не удается сохранить молодость и свежесть.Что такое гликацияПри переваривании сахара и сладких продуктов кишечник испытывает напряжение. Переизбыток углеводов может спровоцировать воспалительный процесс, брожение и изменение микрофлоры. В процесс включается иммунная система, сердце, легкие и другие органы.Процесс гликации запускает употребление сахара. При его переваривании высвобождается большое количество глюкозы. Ее избыток частично откладывается про запас, а определенное количество оседает на коллагеновых волокнах. Они теряют эластичность и гибкость, становятся слишком жесткими. Происходит «карамелизация» соединительной ткани.При гликации глюкоза выталкивает из коллагена молекулы воды, склеивая их с эластином. В процессе высвобождаются соединения, провоцирующие интоксикацию. Они накапливаются и повреждают кожу изнутри. Дерма испытывает недостаток кислорода, не получает достаточно витаминов, микроэлементов и влаги.Первые изменения проявляются к 30 годам. При процессе гликации продукты распада усиленно откладываются и к старости скорость увеличиваются в 6 раз. Кожа на лице и теле становится морщинистой и дряблой, любая царапина или порез превращается в неэстетичный рубец. Недостаток влаги делает ее сухой, вызывает шелушение. Глюкоза мешает образованию нового коллагена, поэтому омолаживающие кремы и сыворотки не дают желаемого результата.Среди негативных последствий гликации:нарушается обмен веществ в глубоких слоях кожи;повышается чувствительность к солнечному излучению;появляются пигментные пятна.При гликации повреждаются коллагеновые волокна во всем организме. Ухудшается состояние соединительной ткани, составляющей оболочки и связки внутренних органов, суставов, нервных окончаний. Последствием становится катаракта, патологии сердца, сосудов, ухудшение работы почек.Профилактика гликации: советы по питанияУ любителей сладостей и калорийной пищи процесс идет ускоренными темпами. Большое количество глюкозы подпитывает вещества, выделяющиеся при гликации. Специалисты рекомендуют избегать определенных продуктов, запускающих негативную реакцию:фаст-фуд (картошка фри, бургеры, чипсы);блюда с зажаристой корочкой (мясо, крылышки, хрустящая выпечка);пиво;сладкие ликеры;топленое молоко;вареное сгущенное молоко.Опасными врачи и диетологи считают сочетание в одном блюде сахара, белка и жира. Они рекомендуют снизить употребление фруктозы, искусственных подсластителей, глюкозных сиропов и патоки.Причиной гликации становится употребление сахара и его нагревание во время приготовления пищи. Малоактивный образ жизни является фактором риска: организм расходует мало калорий, поэтому больше глюкозы остается в крови, активнее повреждаются коллагеновые волокна. Но замедлить процесс помогут полезные вещества и соединения:Сульфорафан. Содержится в брокколи, активизирует систему защиты от гликирования. Убивает бактерии, улучшает работу печени, головного мозга, суставов.Витамин В6. Защищает от гипертонии, инсульта и онкологических заболеваний.Таурин. Замедляет накопление глюкозы на волокнах, поддерживает работу сердца при сахарном диабете.Розмариновая кислота. Блокирует продукты гликации, защищает коллаген от отвердения.Мелатонин. Важный гормон поддерживает молодость и жизненные силы.Для предотвращения гликации не существует специальных диет, а препараты на основе розмариновой кислоты находятся в разработке. Но простые советы диетологов помогут уменьшить количество вредных соединений и глюкозы в крови:Ешьте 3 раза в день через равные промежутки времени, чтобы исключить постоянные скачки сахара в крови.Несколько раз в месяц делайте 16–часовой перерыв без еды, во время которого запускается очищение от продуктов гликации.Занимайтесь спортом, тренируйте мышцы и расходуйте калории.Исключите из меню высокоуглеводные продукты, жареное мясо и рыбу, сократите количество сахара до 5 г.Плотно завтракайте, чтобы снизить уровень глюкозы в течение рабочего дня.Чтобы уберечь себя от гликации, учитесь готовить легкие блюда на пару, старайтесь меньше обжаривать мясо и овощи. Полезные углеводы организм может получать из фруктов, цельнозернового хлеба, каш и орехов.В большом количестве продукты гликозирования опасны для здоровья, нарушают эластичность коллагена, провоцируют раннее старение. Они производятся нашим телом при употреблении сахара или поступают с вредными продуктами. Правильное питание и ограничение углеводов помогут справиться с проблемой, продлить активность и поднять жизненный тонус.