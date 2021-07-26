Чихание, зевание, икота: причины, по которым мы это делаем

Мы зеваем, чихаем, порой икаем. И на все это есть определенные причины. Какие?Причины чиханияЧихание - это защитная реакция организма на возникшее раздражение рецепторов в слизистой носа. Если туда попадает или накапливается пыль, загрязнения, то слизистая подвергается иссушению. Из-за этого случается раздражение и человек чихает. Такая реакция позволяет убрать из носоглотки лишние частицы, к которым относят пыль, аллергены, вредные микроорганизмы, бактерии и так далее.В норме человек не чихает больше 2-3 раз подряд. А вот ежеутренние чихи - повод задуматься: а не окружают ли вас какие-то аллергены. Также причиной могут быть хронический ринит, иссушенная слизистая носа.Интересно, что есть определенные обстоятельства, при которых люди тоже могут чихать. Например, выщипывания бровей. Это связано с тем, что затрагиваются нервные окончания, способствующие тому, что человек чихает. Или яркий свет - тоже возможны чихи. Причину данного явления ученые ищут до сих пор и считается, что оно связано с наследственностью.Не забывайте, что чихание - это избавление от вредных микроорганизмов. Поэтому следует прикрывать рот и нос платком или хотя бы рукой (а после помыть руки).Причины зевотыИспокон веков ученые спорят и пытаются разгадать, для чего необходима зевота. Известно, что зевают почти все живые существа на планете: от лягушек до млекопитающих. Обычно считается, что зевота возникает из-за скуки или недостаточного количества сна. Однако это не так, что доказано экспертами.В огромном количестве ситуаций человек открывает рот ради зевоты из-за того, что переживает или если в помещении духота. Стресс провоцирует усиленную работу мозга, он словно “перегревается”, и тогда включается зевота. Это позволяет расслабить мозг. Нехватка кислорода тоже может быть причиной зевоты.Интересно, что зевающий человек может “заразить” другого. Доказано, что это связано с рефлексом подражания и сопереживания. И даже выяснилось, что зевота полезна. Чем именно? Помогает избавиться от стресса, справиться с усталостью, психическую нагрузку, активизировать работу головного мозга. Также она способствует активности слезных желез, приводит к нормальному состоянию артериальное давление, улучшить настроение.Причины икотыИкота никогда не возникает просто так. Это всегда избавление от лишней нагрузки - обычно при беспорядочном чрезмерном питании. Если человек плохо пережевывает пищу, то еда приводит к травмированию стенок пищевода, затрагивая блуждающий нерв. Он затрагивает диафрагму, производя воздушные толчки.Икота совершенно небезопасное явление. Причинами могут становиться перекусы набегу, беседы во время еды, страсть к газировке. Если икота частая, продолжительная, то время проверить свою пищеварительную систему. Ведь за этим могут скрываться опасные заболевания, в том числе гастрит, кишечная непроходимость, инфаркт миокарда, сдавленный грыжей межпозвонковый диск, опухоль шеи, легких, пищевода. Старайтесь при подобном симптоме как можно скорее обратиться к врачу, чтобы исключить массу неприятных недугов