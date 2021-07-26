Фитнес-тренер подсказала, как не вернуться из отпуска с лишним весом

Важно оставаться активным.С отдыха хочется привезти приятные воспоминания и красивый загар, но никак не лишние килограммы. Известный украинская фитнес-тренер Юлия Богдан поделилась правилам полезного питания на отдыхе.Даже занимаясь спортом и придерживаясь принципов правильного питания дома, на отдыхе легко обо всем забыть и «уйти в отрыв». Фитнес-тренер Юлия Богдан знает, как не набрать лишнего даже в all inclusive – стоит лишь придерживаться нескольких правил.Расставить приоритетыЭксперт подчеркивает, что цель отдыха у каждого может быть разная. Поэтому если вы настроены просто расслабляться и валяться на пляже, то не стоит себя насиловать, просто отдохните.Кушайте с удовольствием, наслаждаясь каждым кусочком, а не просто как в последний раз. Все делайте в радость. Если что-то не нравится, раздражает – не делайте,– советует тренерИ наоборот, если ваша цель – заняться собой и регулярно бегать вдоль морского побережья, то ничего не должно стоять у вас на пути, даже постоянные соблазны в отпуске: «Распишите себе план на период отпуска заранее. Какие и когда будут тренировки, режим питания, чтобы вы были готовы «.Главные правила на отдыхеВот несколько принципов питания, которых Юлия Богдан и сама пытается придерживаться на отдыхе.1. Есть три раза в деньЭто обязательное правило, которое не стоит игнорировать. Не позволяйте себе пропускать приемы пищи из-за отговорок, потом организм вас не поблагодарит:Чтобы не было долгих промежутков голода, например, если бы обед пропустила, жарко ведь, то на ужин потом бы «съела слона»,– говорит тренерВ жару действительно часто не хочется ничего есть. Тогда эксперт советует обратить внимание на свежие салаты с белком и добавить немного каши.2. Не ограничивайте себяОсобенно если вы приехали в незнакомую страну, вам захочется все попробовать. Пробуйте все, но следите за тем, чтобы в вашем рационе было как можно больше клетчатки. То есть добавляйте в свою тарелку много овощей и зелени.Также не стоит жестко ограничивать себя в сладостях. Однако все же старайтесь употреблять их в первой половине дня.3. Пить больше водыПить газированные напитки или сладкие компоты – не лучшая идея, ведь они не утоляют жажду, к тому же очень калорийны.4. АктивностьУтром, как правило, не такая высокая температура, чтобы страдать от жары. Поэтому тренер советует именно в это время суток заниматься тренировками – к примеру, йогой или просто зарядкой.