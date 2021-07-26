Найден простой способ отслеживания мутаций коронавируса

Эпидемиологи Роспотребнадзора придумали быстрый способ отслеживать мутации коронавирусной инфекции.Так, российские специалисты предложили расшифровывать только ключевые составляющие вируса. Новая технология способна полноценно заместить собой, используемый на данный момент более делительный и дорогостоящий процесс расшифровки генома полностью.Исследователи уже провели эксперимент по внедрению данного метода, проверив распространение штамма "дельта" среди москвичей. Результаты эксперимента подтвердили статистические данные и показали, что на территории столицы штамм распространен на 60-70%.