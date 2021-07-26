Найден простой способ отслеживания мутаций коронавируса
Так, российские специалисты предложили расшифровывать только ключевые составляющие вируса. Новая технология способна полноценно заместить собой, используемый на данный момент более делительный и дорогостоящий процесс расшифровки генома полностью.
Исследователи уже провели эксперимент по внедрению данного метода, проверив распространение штамма "дельта" среди москвичей. Результаты эксперимента подтвердили статистические данные и показали, что на территории столицы штамм распространен на 60-70%.
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