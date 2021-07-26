6 причин, по которым вам нужно больше витамина D

Витамин D играет гораздо большую роль в вашем здоровье, чем вы думаете. И кроме улучшения эмоционального состояния, он может также предотвратить появление серьезных заболеваний.1. Витамин D может поднять вам настроениеВы когда-нибудь чувствовали себя счастливее после нескольких часов на свежем воздухе? (Конечно, с солнцезащитным кремом). За это можно поблагодарить солнце — оно наполнено витамином D, который довольно трудно найти в других источниках, кроме обогащенных продуктов. Оказывается, прием рекомендуемой суточной дозы витамина D действительно позволяет вам почувствовать себя менее подавленным, а также поднять настроение. Согласно одному исследованию, витамин D может даже помочь предотвратить сезонное аффективное расстройство, так что никогда не упускайте шанс немного погреться на солнышке.2. Витамин D помогает сохранить ваши кости крепкимиУченые недавно обнаружили, что люди с дефицитом витамина D на самом деле стареют быстрее, чем те, кто получает его оптимальный уровень. Отчасти причина состоит в том, что у вас меньше шансов нарастить новую костную ткань, а недостаток витамина D может привести к преждевременному старению ваших костей.Обычно только кальций был связан с улучшением плотности костной ткани, но без достаточного количества витамина D в вашем организме вы не сможете усваивать кальций. Поэтому потребление большого количества молока и других молочных продуктов ни к чему не приведет, если вы не получаете достаточного количества витамина D. Кроме того, по мере снижения уровня витамина D вашему организму приходится брать кальций откуда-то еще. Первая остановка? Ваши кости.3. Витамин D защищает вашу иммунную системуПо мнению экспертов Национальных институтов здравоохранения, витамин D играет важную роль в регулировании вашей иммунной системы. В свое время врачи использовали его, чтобы помочь пациентам в борьбе с туберкулезом.С другой стороны, дефицит витамина D был связан с увеличением числа респираторных инфекций, сезонных инфекций, таких как простуда, аутоиммунных заболеваний и бактериальных инфекций, таких как бактериальный вагиноз.4. Витамин D полезен для здоровья вашего мозгаС возрастом наши когнитивные функции естественным образом снижаются. Однако ученые обнаруживают, что дефицит витамина D в настоящее время связан с деменцией. Согласно одному исследованию 2012 года, риск когнитивных нарушений у пожилых людей с острой недостаточностью был в четыре раза выше. В другом новом исследовании ученые определили, что шансы на заболеваемость болезнью Альцгеймера у людей с низким уровнем витамина D увеличились на 69% по сравнению с теми, у кого был достаточный уровень.5. Витамин D может сделать вас стройнееИсследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что наличие достаточного запаса витамина D может помочь в похудении или поддерживать вес у женщин с его избытком. Двум группам женщин давали добавки с витамином D или таблетки плацебо. Спустя 12 месяцев женщины из первой группы похудели в среднем на 8 кг, по сравнению со второй группой, результат которой составил 5 кг.6. Витамин D может помочь вам прожить дольшеКороче говоря, дефицит витамина D связан с повышенной вероятностью смерти от всех причин, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак. И хотя причиной рака могут стать совершенно разные обстоятельства, ученые согласны с тем, что наличие достаточного количества витамина D в организме поможет снизить риски.