10 причин, почему килограммы не уходят, даже если вы почти не едите

Вы урезали рацион до минимума, едите почти как птичка, а весы упорно показывают одну и ту же (и совсем нерадостную) цифру? Давайте разберемся, почему вес не уходит!Если вы на протяжении месяца и более следите за своим питанием, а вес не уходит и стоит на месте, ищите причину в нашем списке!Почему лишние килограммы не исчезают1. Все ли в порядке со щитовидкой?Если у вас гипотериоз, то есть функция щитовидной железы существенно снижена, вы не похудеете, пока не разберетесь с этой проблемой. Первыми симптомами гипотериоза являются повышенная утомляемость, подавленность, постоянная хандра и апатия. Вы сейчас хмыкнули и подумали, что ранней весной осенью это типичное состояние для всех? В том-то и опасность: списывая свое состояние на плохую погоду, отсутствие солнца и унылую перспективу прожить еще полгода в темноте и холоде, вы можете упустить болезнь. Если вы живете в состоянии «Жизнь — тлен» — срочно к врачу. Вам нужно сдать кровь на уровень гормонов тироксина Т4 и трийодтиронина Т3.2. Не слишком ли вы расслабились?Если в вашей жизни в последнее время происходят сплошь позитивные события, близкие радуют, любимый балует, начальник хвалит, а друзья восхищаются, мы очень рады за вас, но... именно это ощущение благополучия и спокойствия может быть причиной снижения метаболизма. Люди, испытывающие так называемый «позитивный стресс», имеют более активный обмен веществ и легче сбрасывают вес по сравнению с пребывающими в состоянии полного умиротворения. «Позитивным» считается стресс от физической нагрузки, эмоционального сопереживания реальным людям или персонажам книг и фильмов, безопасных острых ощущений, вроде тех, что человек испытывает на американских горках.3. Так ли мало вы едите?Что делать, если вес не уходит? Если вы оцениваете количество потребленной пищи по объему порций, проверьте, не закрался ли в список продуктов, которые вы едите, какой-нибудь жирненький псевдодиетический враг — например, тофу, сухофрукты или ананасы, которые совсем не так безобидны, как кажутся.4. Достаточно ли вы спите?Не секрет, что здоровый сон сказывается на состоянии кожи и общем самочувствии. Но знаете ли вы, что он непосредственно влияет и на вес? Система простая: для восстановления сил организму требуется не менее семи часов сна в сутки. При меньшем количестве отдыха организм испытывает нехватку энергии. Энергию организм может вырабатывать, расщепляя жиры. А чтобы было, что расщеплять... Правильно, он их накапливает. Проверьте, не недосыпаете ли вы?5. Не приходится ли основной прием пищи на вечер?Если вы завтракаете чашкой кофе, обедаете бутербродом, а за ужином устраиваете себе праздник живота, то даже при безупречно выдержанной суточной калорийности блюд вы будете оставаться в своем весе. Есть условное правило подсчета калорий в разное время суток. Калорийность продуктов, которые вы съели до 12?00, разделите на два; с 12 до 18 часов — считайте, как есть; а после 18?00 умножайте калорийность вдвое.6. Ощущаете ли вы постоянное чувство голода?Обычно именно это чувство радует худеющих: я голодна, значит, я мало ем, значит, я худею. Ничего подобного! Если вы ощущаете голод, значит, вы толстеете. Потому что организм понятия не имеет о новом платье, в которое надо влезть, но он точно знает: голод — это плохо. Это сигнал, что наступили тяжелые времена и надо запасать жир. Побольше.7. Не мерзнете ли вы?Жировые запасы организму нужны не только для поддержания активности, но и для банальной защиты от холода. Если вы одеваетесь слишком легко или у вас дома и на работе отопление не слишком хорошее, организм вполне может запасать жир, чтобы обеспечить нормальную работу внутренних органов, ведь чем ниже температура, тем медленнее функционируют все системы.8. А может, вы уже достаточно худая?У организма есть внутренний встроенный датчик нормы. Тот вес, который для вас нормален. С поправкой на телосложение (астеническое, нормостеническое или гиперстеническое) определить норму вам поможет индекс массы тела — масса тела в килограммах, деленная на квадрат роста в сантиметрах. Нормальный ИМТ находится в пределах 18,5?24,9. Если ваш результат меньше, чем 18,5, дальнейшее похудение не просто опасно, а смертельно опасно. Так что прекращайте сокрушаться «не ем, а вес не уходит» и начинайте нормально питаться.9. Не страдаете ли вы запорами?Не самый аппетитный момент, но уж говорить — так начистоту. Если в вашем организме сбоит выделительная система, застой веса может объясняться тем, что кишечник переполнен. Увеличьте количество выпиваемой воды и ешьте больше клетчатки: это легко и быстро исправит ситуацию.10. Не переусердствовали ли вы с тренировками?Если вы завсегдатай спортзала, не исключено, что ваш вес остается стабильным, потому что более легкий жир замещают более тяжелые мышцы. То есть в объемах вы уменьшаетесь, а в килограммах нет. Но разве главное — цифры на весах? Если талия стала тоньше, а ноги — стройнее, какая разница, сколько там показывают весы, правда?