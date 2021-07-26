Диетологи подсказали, как отличить реальный голод от эмоционального

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Как научиться прислушиваться к организму.О пользе интуитивного питания знают все, кто следит за фигурой. Если есть только тогда, когда вы действительно физически чувствуете голод, и прекращать – как только насытились, набрать вес будет очень сложно. Рассказываем как научиться прислушиваться к организму и перестать есть от нечего делать.Главный «тормоз» похудения – наша привычка заедать стрессы и скуку, жевать что-то, когда некуда деться. Еда необходима, чтобы удовлетворить реальный (физический) голод, а для решения психологических проблем она совсем не подходит. Напротив, вкусности, как и алкоголь, их только усугубляют. Как все же отличить реальный голод от эмоционального?Признаки того, что вы действительно голодныГолод возникает постепенно, обычно через 3 – 4 часа после приема пищи.Ощущаются нарастающие сигналы в желудке.Может быть усталость и даже головокружение.Лучше не доводить себя до такого состояния и не пропускать приемы пищи. Кроме этого, из-за сильного чувства голода можно съесть больше нормы.Как проявляется эмоциональный голодВнезапно возникает навязчивое желание съесть что-то «вкусненькое».Не зависит от последнего приема пищи.Сложно сфокусироваться на чем-то другом.Отношение к еде, как к способу утешить себя, порадовать.После насыщения возникает чувство вины.Что делать в таких ситуациях? Постарайтесь отследить свои эмоции. Что вы чувствуете в этот момент? Можете справиться без еды? Проработайте причины и найдите свою внутреннюю мотивацию. И тогда увидите, желание заедать стресс постепенно исчезнет.