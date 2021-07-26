Медики подсказали, как распознать аллергию на алкоголь
Аллергическая реакция для кого-то может быть совершенно безобидной и грозит только высыпаниями, но другие же, столкнувшись с подобным явлением, рискуют собственной жизнью.
Редко, когда у человека проявляется аллергия на этанол — в основном аллергические реакции возникают на наличие в спиртном определенных примесей.
Аллергия чаще всего бывает в виде кашля, боли в горле, сухости слизистых оболочек.
Самым тяжелым ее проявлением является анафилактический шок. Это когда внезапно отекают слизистые оболочки органов дыхания, сопровождающиеся появлением синюшности на коже и затрудненного дыхания.
Признаки аллергии на алкоголь: высыпания на лице и груди, отек щек и век, покраснение щек и носа, онемение и припухлость языка, зуд во рту, слезоточивость, насморк, заложенность носа и чихание, одышка (одышку нельзя игнорировать, чтобы не начался отек Квинке), тошнота, рвота, диарея, головокружение, общая слабость и головная боль.
Острая стадия аллергии на этанол может привести к анафилактическому шоку — состоянию, при котором резко падает артериальное давление и человек теряет сознание.
В случае возникновения аллергии на алкоголь, человека необходимо уложить горизонтально и расстегнуть ему одежду и открыть окна, чтоб поступил свежий воздух. Немедленно вызвать скорую помощь.
Алкоголь быстро всасывается в кровь, и если у человека сейчас нет на него аллергии, то это не означает, что она не может возникнуть в будущем.
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