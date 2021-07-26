Стоматологи назвали продукты для профилактики кариеса

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Их польза доказана медиками.Всем нам известно, что колоть орехи зубами идея не из самых умных и логичных. Также каждый, кому приходилось бывать у стоматолога (то бишь реально каждый) знает, что есть список продуктов, которые способствуют кариесу (тонны шоколада, например).Паула Мойнихэн, автор исследования «Диета, питание и профилактика стоматологических заболеваний» считает, что состояние зубов зависит не только от своевременного визита в стоматологу, но и от еды.Большинство исследований, проведенных с участием людей и животных доказали связь между количеством и частотой потребления различных сахаров и кариесом зубов. Хотя другие углеводы не могут быть абсолютно безупречными, эпидемиологические исследования показывают, что потребление крахмалистых продуктов питания и свежих фруктов могут значительно снизить уровень рисков развития кариеса,делится мыслями в своем исследовании Мойнихэн.Собрали список немного больше, чем перечень трех самых популярных сортов яблочек. Узнай, что есть, чтоб не портить зубы.Продукты от кариесаЧерный и зеленый чайВещества флавонолы, которые можно найти в составе чая, останавливают размножение бактерий.Чай содержит полифенолы, которые взаимодействуют с бактериями зубного налета. Эти вещества либо убивают, либо удерживают бактерии. Это предотвращает рост бактерий или образование кислоты, которая поражает зубы.Фрукты и овощи, богатые клетчаткойАмериканская стоматологическая ассоциация утверждает, что продукты с клетчаткой помогают поддерживать здоровье зубов и десен. Все благодаря выделению слюны, которая уменьшает действие кислот и ферментов, воздействующих на зубы.Сыр, молоко, обычный йогурт и другие молочные продуктыСыр является еще одним производителем слюны. Кальций в сыре, а также кальций и фосфаты в молоке и других молочных продуктах помогают вернуть минералы, которые зубы могли потерять из-за других продуктов. Они также помогают восстановить зубную эмаль.Киви и клубникаБлагодаря витамину С замедляется расщепление коллагена на зубах и они остаются здоровыми!Сельдерей и яблокиЭти продукты против кариеса стимулируют выработку слюны и скрабируют эмаль, убирая все загрязненное и лишнее.ОрехиНатуральный источник белка и кальция, который помогает укрепить зубы.