Откуда берётся апноэ во сне и что с этим делать

Иногда, чтобы улучшить самочувствие, достаточно приучиться спать на боку или животе.Апноэ во сне — это временная остановка дыхания, которая происходит, когда человек спит. Такие паузы длятся от нескольких секунд до минут и могут повторяться до 30 раз в час.Вообще, апноэ — это любая остановка дыхательных движений, которая может случиться в самых разных обстоятельствах. Например, при бронхиальной астме. Или когда вы решаете перестать дышать осознанно (положим, при фридайвинге). Но сбой дыхания именно во сне очень распространён.Откуда берётся апноэ во сне и каким оно бываетНарушение возникает из?за того, что дыхательные пути во время сна сужаются и прекращают пропускать воздух.Обычно это связано с тем, что мышцы горла расслабляются и мягкое нёбо начинает перекрывать глотку. Такой вид апноэ во сне называют обструктивным. Впрочем, иногда причина другая: спящий мозг «забывает» посылать правильные сигналы мышцам, контролирующим дыхание. Тогда говорят о центральном апноэ во сне.Риск сужения дыхательных путей более вероятен, если:У вас избыточный вес.Вы имеете анатомически узкие глотку и гортань.У ваших близких родственников тоже бывали случаи апноэ во сне.Вы пожилой человек.У вас увеличены нёбные миндалины или аденоиды. По этой причине апноэ во сне может возникать у маленьких детей.Вы курите или злоупотребляете алкоголем.Вы привыкли спать на спине.У вас постоянно заложен нос, и вы дышите ртом.У вас установлен диагноз «сердечная недостаточность», «диабет второго типа», «гипертония» или «болезнь Паркинсона». Также к факторам риска относятся синдром поликистозных яичников, гормональные нарушения, перенесённый инсульт и хронические заболевания лёгких, такие как астма.Также есть данные, что у мужчин апноэ во сне встречается в два?три раза чаще, чем у женщин. Однако у последних риск столкнуться с временной остановкой дыхания резко возрастает после менопаузы.Чем опасно апноэ во снеОрганизм не сразу распознаёт проблему, поэтому некоторое время кислород не поступает в лёгкие. Затем мозг начинает реагировать, срабатывают рефлексы и человек просыпается, чтобы мышечным усилием раскрыть дыхательные пути и сделать вдох. Как правило, это сопровождается резким и громким всхрапывающим звуком.Пробуждение часто настолько короткое, что человек его не замечает и вновь погружается в сон. Однако такие эпизоды повторяются, и в результате ночное апноэ бьёт по здоровью. Вот лишь несколько осложнений.Постоянное чувство усталости в течение дняИз?за регулярных пробуждений человек не может выспаться и восстановиться. Поэтому днём ему всё время хочется вздремнуть и кажется, что сил нет ни на что.Люди с апноэ во сне больше других рискуют попасть в ДТП или столкнуться с несчастным случаем на работе. Дети с таким нарушением нередко плохо учатся в школе и имеют проблемы с поведением.Гипертония и другие сердечно?сосудистые патологииКогда дыхание во сне останавливается, в крови стремительно падает уровень кислорода. Чтобы скомпенсировать это, мозг резко наращивает кровяное давление и усиливает нагрузку на сердечно?сосудистую систему в целом.Поэтому апноэ во сне может привести к развитию гипертонии, тахикардии, увеличивает вероятность инфаркта миокарда и инсультов.Повышенный риск развития некоторых заболеванийАпноэ во сне может снижать чувствительность клеток к инсулину и в результате становится спусковым крючком для развития диабета второго типа.Кроме того, это дыхательное нарушение провоцирует неалкогольную жировую болезнь печени. Также апноэ связывают с метаболическим синдромом и повышенным риском осложнений после хирургических операций.Как распознать апноэ во снеНаиболее характерный симптом апноэ — всхрапывающие звуки во время сна. Но есть и другие признаки.Некоторые из них невозможно заметить самостоятельно. О них обычно рассказывают лишь близкие люди, которые находятся рядом, когда вы спите.Какие симптомы можете заметить выЧастые пробуждения ночью без видимых на то причин.Регулярные головные боли по утрам.Сухость во рту после пробуждения.Чувство сонливости, нехватки сил днём.Проблемы с концентрацией внимания.Частое ощущение усталости и подавленности.О каких симптомах могут рассказать вам другие людиВремя от времени ваше дыхание во сне останавливается.Вы громко храпите.Что делать с апноэ во снеЕсли вы только заметили у себя признаки ночного апноэ и не уверены, что они требуют обращения к врачу, попробуйте скорректировать нарушение самостоятельно. Это можно сделать, чуть изменив образ жизни.Избавьтесь от лишнего веса, если он есть. В некоторых случаях, после того как масса тела становится нормальной, апноэ полностью исчезает. Только не расслабляйтесь: если вы вновь наберёте килограммы, нарушение может вернуться.Занимайтесь спортом. Эксперты авторитетной медицинской организации Mayo Clinic уверяют, что регулярные упражнения могут сделать апноэ менее выраженным, даже если вы не сбросите вес. Поэтому старайтесь тренироваться хотя бы по 30 минут ежедневно. В качестве нагрузки подойдут в том числе быстрая ходьба или прогулка на велосипеде.Откажитесь от алкоголя и, если это возможно, от таких лекарств, как транквилизаторы и снотворное. Из?за них мышцы задней стенки горла во сне слишком расслабляются и мешают дыханию.Спите на боку или животе, а не на спине. Сон на спине приводит к тому, что язык и мягкое нёбо приближаются к задней стенке горла и уменьшают дыхательный просвет.Бросьте курить.Если домашние методы не помогают и вы по?прежнему терзаете близких храпом, а себя — дневной усталостью, обратитесь к терапевту.Как лечить апноэ во снеДля начала нужно уточнить диагноз. Расспросив вас о симптомах, врач, скорее всего, предложит провести тестирование сна. Такое исследование можно выполнить как в специализированной клинике (отправиться в неё на ночь, чтобы медики могли изучить активность вашего мозга, сердца, лёгких, когда вы спите), так и дома. Во втором случае вам предложат воспользоваться портативным устройством для мониторинга сна.Если диагноз подтвердится, врач попробует установить причину ночного апноэ. Для этого вас направят к профильным специалистам, например лору (чтобы проверить проходимость дыхательных путей), кардиологу, неврологу. Если они обнаружат какое?нибудь нарушение, его надо будет скорректировать — и тогда проблема апноэ исчезнет сама собой.В том случае, когда непосредственную причину временных остановок дыхания найти не получается, потребуется помощь врача?сомнолога. Медик подберёт для вас специальное устройство — так называемый аппарат СИПАП (от англ. CPAP — Constant Positive Airway Pressure, «постоянное позитивное давление воздуха»).Этот аппарат представляет собой маску, которую нужно надевать во время сна. Она соединена с компрессором, нагнетающим воздух в дыхательные пути. С таким устройством желательно спать каждый день, чтобы вы действительно отдыхали.Существуют и другие способы лечения ночного апноэ.Например:Устройства, которые помогают удерживать дыхательные пути открытыми. Такие приспособления похожи на съёмную искусственную десну, которую надо устанавливать в рот перед сном. Они чуть выдвигают нижнюю челюсть вперёд и расширяют просвет глотки.Хирургические операции. С их помощью врач может удалить или сжать миндалины либо часть мягкого нёба, чтобы увеличить дыхательный просвет. Другие варианты направлены на выдвижение вперёд нижней челюсти.Однако такие способы считаются менее эффективными, чем СИПАП?терапия. Но в любом случае подобрать метод лечения может только врач, ориентируясь на ваши индивидуальные особенности и пожелания.