Названы продукты, которые должны быть в рационе гипертоников

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Вкусно и полезно для контроля над кровяным давлением.Диета и физические упражнения играют важную роль в уменьшении риска гипертонии. Поэтому тем, кому важно контролировать кровяное давление, стоит в первую очередь обратить внимание на свой образ жизни и рацион. Среди продуктов есть как те, которые будут особенно полезны, так и те, от которых лучше отказаться.Какие продукты полезны при гипертензииФрукты и овощи – они содержат антиоксиданты, которые, как показали исследования, могут помочь снизить риск высокого кровяного давления. Очень полезно есть бананы – они содержат калий, который является важным минералом при гипертонии.Темный шоколад. Обзор 15 исследований, опубликованный Medical News Today, показывает, что шоколад с высоким содержанием какао может снижать кровяное давление у людей с гипертонией или предгипертонией. Но не всякий продукт подойдет – нужен высококачественный темный шоколад с минимум 70% какао. Съедать его нужно по небольшому кусочку (квадратику) в день.Овес – в нем много полезной клетчатки. Также он содержит бета-глюкан, который, как показали испытания, может снизить уровень холестерина в крови.Чеснок – он также полезен для здоровья сосудов. Некоторые исследования показывают, что чеснок увеличивает выработку в организме оксида азота, который играет ключевую роль в расслаблении мышц и расширении кровеносных сосудов.Ферментированные продукты (натуральный йогурт, яблочный уксус, чайный гриб и пр.). Как сообщает Medical News Today, обзор девяти исследований показывает, что их употребление может иметь «умеренное влияние» на высокое кровяное давление.Каких продуктов следует избегатьВ первую очередь, это алкоголь. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) поясняет, что регулярное употребление слишком большого количества алкоголя способно со временем поднять кровяное давление.Еще артериальное давление может повыситься от употребления кофе в больших количествах (более четырех чашек в день). Уменьшение количества соленой пищи в рационе также будет способствовать улучшению здоровья сердца и может снизить кровяное давление примерно на 5-6 мм рт. ст., если оно высокое.Хотя вред некоторой еды очевиден, о скрытой опасности другой мало кто догадывается. Есть определенная группа продуктов, которую стоит исключить из рациона людям, которые борются с гипертонией. Все эти продукты в большом количестве содержат один ингредиент.