Ученые предложили быстрый метод диагностики долгого ковида

Объективными признаками для диагностики долгого ковида могут оказаться повреждения мелких нервных волокон на поверхности глаза. Это показало исследование, которое опубликовано в British Journal of Ophthalmology.COVID-19 может сопровождаться массой симптомов со стороны нервной системы, включая головню боль, головокружение, онемение конечностей и нейропатические боли, потерю обоняния и вкуса (1, 2). После завершения острого периода инфекции неврологические симптомы обнаруживают примерно у 10% пациентов (1, 2). Они – частая составляющая постковидного синдрома.Ранее было известно, что коронавирус потенциально может непосредственно повреждать нервные волокна. В новом исследовании ученые решили проверить, можно ли связать повреждение мелких нервных волокон в оболочке глаза с постковидным синдромом.В исследовании участвовали 40 человек, которые перенесли COVID-19 1-6 месяцев назад. Они заполнили анкеты для определения, если ли у них долгий ковид. Неврологические симптомы, присутствующие спустя 4-12 недель после болезни, были обнаружены у 22 из 40человек, а с 13 по 29 неделю – у 13 из 29.Ученые провели всем участникам корнеальную конфокальную микроскопию. Это неинвазивное исследование роговицы, передней части фиброзной (прозрачной) оболочки глаза. Обычно этот метод применяют для диагностики повреждения нервов при диабетической нейропатии, рассеянном склерозе, фибромиалгии. Результаты обследования сравнили с данными, полученными у 30 здоровых людей.У пациентов с неврологическими симптомами спустя четыре недели и более после острого COVID-19 повреждения мелких нервов роговицы были гораздо существеннее, чем у людей из контрольной группы. Также у них было намного больше дендритных клеток (клеток иммунной системы в нервной ткани).У пациентов с долгим ковидом, но без неврологических симптомов, показатели повреждения нервных волокон были на том же уровне, что и у людей, которые не болели коронавирусной инфекцией. Однако количество дендритных клеток у них было увеличено.Чем тяжелее протекал долгий ковид у пациентов, тем более выразительные повреждения нервов роговицы были у пациентов.«Мы показали, что существуют доказательства повреждения мелких нервных волокон и увеличения концентрации дендритных клеток у пациентов с долгим ковидом и нейропатическими и скелетно-мышечными симптомами», написали ученые.Авторы исследования считают, что метод корнеальной конфокальной микроскопии может быть использован для быстрой объективной диагностики у пациентов с долгим ковидом.Ученые указали, что это наблюдательное исследование. Это значит, что оно не доказывает, что повреждения мелких нервных волокон – причина неврологических симптомов долгого ковида.