Медики предупредили о последствиях дефицита витамина B12
Самый распространенный дефицит витаминов группы B – это дефицит витамина B12, считают специалисты. Они рассказали, кто чаще всего подвержен нехватке этого элемента, к чему приводит его дефицит и как этого избежать.
Есть несколько групп людей, склонных к дефициту витамина B12:
пожилые люди – это связано с тем, что с возрастом способность усваивать витамин B12 из пищи теряется;
веганы и вегетарианцы. B12 в основном содержится в мясе и субпродуктах животного происхождения, поэтому те, кто ест растительную пищу, более склонны к дефициту витамина B12;
люди, страдающие желудочно-кишечными расстройствами или перенесшие операцию на желудке или кишечнике – у них могут быть проблемы с его усвоением;
люди, пьющие алкоголь – спиртное влияет как на метаболизм, так и на усвоение питательных веществ.
К основным симптомам дефицита витамина B12 относятся:
сильная утомляемость, одышка, учащенное сердцебиение;
онемение, покалывание или жжение в руках, ногах, кистях и ступнях;
психологические изменения – от раздражительности до ухудшения памяти и даже депрессии;
язвы во рту и в уголках рта, а также болезненность языка.
Как бороться с дефицитом витамина B12
Специалисты считают, что самый лучший способ борьбы с нехваткой этого витамина – употреблять продукты, которые содержат его в большом количестве. В первую очередь, это мясо, рыба, яйца, молочные продукты, зерновые крупы. А тем, кто отказался от продуктов животного происхождения, следует принимать добавку B12.
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