Собачье лекарство поможет в лечении коронавируса у человека

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Может ли препарат для борьбы с раком у собак успешно противостоять коронавирусу? Ученые обнаружили, что это дешёвое по стоимости лекарство может остановить репликацию вируса, а также переход его в острую фазу.Лекарственный препарат маситиниб, который дается собакам для лечения рака, может не дать коронавирусу развиться в тяжелую болезнь. Эту гипотезу проверяют исследователи из Университета Чикаго. Уже более 10 лет маситиниб применяется в ветеринарии, а вот среди людей он не одобрен. При этом ученые ранее высказывали предположения о том, что этого препарата есть потенциал в лечении рака кожи, болезни Альцгеймера, астмы и даже рассеянного склероза.И вот теперь эксперты из Чикаго надеются, что маситиниб поможет и в борьбе с пандемией коронавируса. Лабораторные тесты показали, что это лекарство, которая стоит довольно дешево, не даёт вирусу реплицироваться, то есть размножаться. А если он не может этого делать, то развитие тяжелых симптомов болезни невозможно. Исследования показали, что препарат работает эффективно против всех вариантов коронавируса, а также других похожих вирусов, способных вызвать болезненные симптомы у человека.Однако пока клинические исследования на людях проводиться не могут, и все первоначальные выводы сделаны только на основе испытаний этого препарата на мышах и клеточных культурах в лаборатории. Для того, чтобы испытывать собачье лекарство на человеке необходимо получить специальное разрешение. Именно этого и ожидают авторы исследования из Университета Чикаго.