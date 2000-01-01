Езда на велосипеде полезна в любом варианте

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Исследователи доказали, что любые по продолжительности поездки на велосипеде очень полезны для здоровья. Они позволяют уменьшить риск преждевременной смерти.Исследователи из США доказали, что пациенты с диабетом, которые регулярно катаются на велосипеде, на 35% реже уходят из жизни раньше времени, по сравнению с теми диабетиками, которые велосипед не уважают. Это еще одно исследование, доказывающее преимущества велосипедных прогулок для нашего здоровья. Еще в 2000 году ученые опубликовали результаты масштабного наблюдения, которое показало, что велосипедисты на 39% реже уходят из жизни раньше времени, по сравнению с теми, кто велосипедом не пользуется.Нынешнее исследование также продемонстрировало, что в вопросе влияния физических нагрузок на здоровье человека велосипед оказывается даже более предпочтительным, чем пешие прогулки. При езде на велосипеде активируются практически все мышцы нашего тела, но особенно хорошо прорабатываются ножные мышцы. Тем самым решается проблема застоя крови в ногах, которая грозит самыми разными проблемами.Впрочем, велосипед не является универсально полезным для всех. Существует люди, которым стоит выбрать какие-то другие тренировки. Например, мужчины, имеющие проблемы с простатой. Было доказано, что длительное сидение в велосипедном седле может негативно сказываться на функционирование мужских половых органов и даже провоцировать в некоторых случаях импотенцию.