Осторожно, отпуск! Четыре детские болезни, которые поджидают вас на пляжах

Долгожданный отдых у моря или на даче может быть испорчен в одночасье недомоганием у ребенка. В сезон отпусков значительно повышается риск нескольких заболеваний и состояний, и лучше быть готовыми к встрече с ними.Вирус КоксакиПандемия COVID-19 заставила нас забыть о других инфекциях, но от этого они никуда не исчезли. В частности, летом активизируются энтеровирусные экзантемы и энантемы — довольно распространенные заболевания, вызываются вирусом Коксаки. Чаще всего проявляются в виде двух форм: в форме болезни, известной под названием «рука-нога-рот», и в форме герпангины (Коксаки-фарингит).Симптомы заболеванияЭта инфекция характеризуется повышением температуры до 39 градусов и появлением красных пятен с пузырьками в центре, в основном на ладонях, ступнях и слизистой полости рта, реже — на ягодицах и животе. Подъем заболеваемости обычно приходится на конец лета, но в тропических странах можно заразиться в любое время года, о чем стоит помнить тем, кто планирует путешествия.Герпангина проявляется образованием болезненных язв (афт) беловато-серого цвета с красной каймой в зеве и ротовой полости, выраженной болью в горле и лихорадкой. Также сопровождается лихорадкой, головной болью и потерей аппетита.Что делать?К сожалению, специфического лечения вируса Коксаки не существует, поэтому давать ребенку противовирусные бесполезно и небезопасно.«Это самопроходящая болезнь, поэтому что ни назначай — она пройдет в обычные для нее сроки: за 3-7 дней. Иногда педиатры по глупости назначают антибиотики, противовирусные, сорбенты, антигистаминные и т.д. — но все это не имеет никакого эффекта, кроме побочного, и не рекомендуется современными клиническими руководствами», — рассказал врач-педиатр Сергей Бутрий.Врач рекомендует родителям давать ребенку обезболивающие жаропонижающие и обезболивающие (ибупрофен, парацетамол) каждые шесть часов, чтобы снять боль, и обильное питье. При таких заболеваниях развивается сильное обезвоживание из-за пота и лихорадки, поэтому необходимо следить, чтобы ребенок выпивал не менее 1,5 литров жидкости в день.Ангина (острый тонзиллит)Это одно из наиболее распространенных заболеваний у детей всех возрастов, подхватить его можно в любое время года. Ангину у ребенка чаще всего вызывают вирусы (аденовирус, риновирус, респираторно-синцитиальный и т.п.), примерно в трети случаев — бактериями. Особенную опасность представляет стрептококковый тонзиллит в связи с возможными осложнениями.Симптомы заболеванияВне зависимости от того, каким возбудителем вызвана ангина, характерны следующие симптомы ангины у детей:острое начало с повышением температуры до 39- 40°С;озноб;боли в горле;отек миндалин, язычка и глотки;налет на миндалинах.Что делать?Американские Национальные институты здоровья рекомендуют обращаться к врачу, если горло болит более двух дней, если у ребенка нарушено глотание или он очень ослаб. Специалист проведет дополнительные анализы, чтобы уточнить возбудителя болезни. Неотложную помощь следует вызывать в случе затрудненного дыхания, слюнотечения и тяжелого нарушения глотания.Если ребенку диагностируют острый стрептококковый тонзиллит, потребуется курс лечения антибиотиками. В таких случаях используются препараты, относящиеся к пенициллинам, цефалоспоринам или макролидам. Антибактериальные препараты не только избавляют от мучительных симптомов, но и устраняют возбудителя из организма. Поэтому очень важно закончить весь курс, рекомендованный врачом, и не прекращать лечение даже в том случае, если ребенок чувствует себя хорошо.Вирусные формы ангины лечат симптоматически, то есть как обычную ОРВИ — жаропонижающие препараты, местные лекарственные средства для горла, постельный режим. Как правило, заболевание длится не более 7 дней.«Ухо пловца»Наружный отит — одно из самых распространенных недугов, которые можно подхватить на морских пляжах. Все, что требуется для этого инфекционного заболевания — это пара ушей и непросыхающая влажность во время плавания или даже мытья в душе. После попыток просушить их ватными палочками снимается верхний слой кожи вместе с защитными бактериями. Тогда побеждают вредные бактерии и начинается воспаление.Симптомы«Ухо пловца» начинается с зуда. Если оставить его без лечения, инфекционный процесс усугубится и появится боль, которая может стать мучительной. Также может появиться покраснение и припухлость, выделение гноя и ухудшение слуха.Что делать?В аптеках продаются безрецептурные ушные капли, которые уничтожают бактерии. Если зуд в ухе является единственным симптомом, один из этих препаратов должен устранить угрозу инфекции. Пользуйтесь ими каждый раз, когда вода попадает в уши.Если у вас болит ухо, что указывает на инфекцию, необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Скорее всего, вам назначат капли с антибиотиками и стероидами для уменьшения отека. Как правило, «ухо пловца» выздоравливает в течение 7-10 дней.Тепловые болезниТепловые болезни (тепловой удар, тепловое истощение) возникают, когда наши механизмы снижения избыточной температуры тела истощаются и дают сбой , считает врач-педиатр Сергей Бутрий. Он рассказал, что риск теплового истощения повышен у детей, которые имеют избыточный вес, солнечные ожоги или нездоровы в данный момент. Кроме того, он существует при приеме мочегонных лекарств, препаратов для лечения синдрома дефицита внимания, аллергии и мигрени, а также антидепрессантов.Симптомы теплового истощенияПовышенная температура тела;Прохладная и липкая кожа;«Гусиная кожа»;Обморок, головокружение;Слабость, дурнота;Головная боль;Выраженное потоотделение;Сильная жажда;Раздражительность, агрессия;Локальные мышечные спазмы и судороги;Тошнота и/или рвота;У младенцев тепловое истощение характеризуется следующими симптомами:Плаксивость, раздражительность;Учащенное дыхание;Избыточная сонливость, заторможенность, невозможность разбудить;Рвота.Что делать?Если вы заметили один или несколько перечисленных признаков, Сергей Бутрий рекомендует немедленно увести или унести ребенка в прохладное затененное место. Намочите его одежду холодной водой, либо оберните влажным прохладным полотенцем. Если у ребенка есть болезненные судороги в конечностях или животе, желательно мягко и осторожно массировать и растягивать мышцы. Также рекомендуются прохладные напитки, содержащие соль. Например, спортивные напитки или те, которые назначаются при гастроэнтерите.Своевременная помощь нужна, чтобы тепловое истощение не перешло в тепловой удар. Его симптомыТемпература тела повышается до опасных значений — 40-42 градуса;Потоотделение полностью отсутствует;Растерянность, дезориентация;Горячая и сухая кожа с покраснением. Иногда при тепловом ударе кожа может быть влажной;Потеря сознания;Тошнота, рвота, диарея;Учащенное сердцебиение и дыхание;Сильная головная больСудороги всех мышц;Сильная слабость и/или головокружение.Если у вашего ребенка появились один или несколько симптомов во время нахождения на улице или в другой жаркой среде (например, в бане), немедленно вызывайте скорую помощь или отвезите его в приемное отделение ближайшей больницы. Но перед этим как можно скорее выполните следующие действия:Приведите или принесите ребенка в дом или в тень, и разденьте его;Погрузите его в ванну с холодной водой — это обеспечит быстрое охлаждение;Если нет такой возможности, обложите ребенка полотенцами, смоченными в холодной воде и меняйте их до того, как они успеют нагреться;Если он без сознания или полубессознательном состоянии, не пытайте влить ему в рот жидкость.Чтобы предотвратить гипертермию, необходимо следить за тем, чтобы ребенок пил не менее 70-100 мл/кг в сутки, только не газированные напитки. Лучше переждать пиковое время жары в прохладе, активные игры на свежем воздухе разрешать утром или вечером. В жаркую погоду лучше носить свободную одежду светлых оттенков — этот совет актуален как для взрослых, так и детей.