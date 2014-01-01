Как женщине повысить свою энергию: 14 способов наполнения жизнью

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Для того, чтобы быть истинной хранительницей домашнего очага, содержать дом, ухаживать за мужем, детьми, хозяйством и успевать делать еще массу других дел, женщине необходимо обладать большими запасами жизненной энергии.Где ее брать и чем именно себя напитывать, где находятся нужные источники жизненные энергии, постараемся узнать из этой статьи.1. В первую очередь, уровень женской энергии значительно поднимается, когда женщина занимается приготовлением пищи. Настоящей женщиной-хозяйкой является только та, которая умеет и накормить, и напоить любого человека. Если молодая хозяйка не умеет готовить, то первое, что ей потребуется — научиться вкусно готовить, и сделать это нужно, как можно быстрей.Если хозяйка уже с кулинарным опытом, то ей все равно необходимо учиться и повышать свое мастерство. Например, можно осваивать кухни разных народов мира.2. При выборе своего гардероба всегда стоит уделять внимание платьям и юбкам. Именно платья способны гармонизировать и восстанавливать женскую энергию всего рода.Уже давным-давно доказано, что, когда женщина носит брюки, это негативно влияет не только на ее характер, приближая его к мужскому, но и сказывается на ее женском здоровье.3. Если женщина является мамой малыша, рекомендуется вступать в клуб по интересу и общаться с мамочками таких же детей. В таком общении часто происходит не только взаимообмен очень нужными навыками и опытом, но и обмен жизненной важной энергией.Если вас просят подруги о помощи с их ребенком, никогда не отказывайте, проявите внимание, поскольку любое ее проявление и заботливость о чужих детях является для женщины путем к мощнейшей Силе.4. Будьте милосердны к другим, кормите нуждающихся людей. Это качество способно многократно увеличивать вашу энергию. Совсем не обязательно оказывать помощь каждому встречному или всем подряд.Достаточно порадовать кого-то одного какой-нибудь приятной мелочью. Это может быть соседка или знакомая, которой можно купить что-то полезное, типа фруктов. Старайтесь всегда предложить чашку чая или, по возможности, полноценного перекуса, своим нежданным гостям.5. Часто мы черпаем энергию в разговорах с другими людьми, а для женщины это особенно важно, так как ей очень трудно быть без общения и контактов с другими.Старайтесь много общаться, но всегда следите за тем, чтобы информация, исходящая от вас, не была сплетнями или негативным обсуждением других людей, так как это будет способствовать уменьшению ваших сил.6. Уровень счастья и энергии может поднимать красивая одежда и наряды. И для того, чтобы нарядиться, совершенно не обязательно выходить из дома. Можно наряжаться и ходить в доме нарядной просто так. От этого у вас однозначно повысится настроение. А также можно показать свою красоту мужу, который будет рад лицезреть ухоженную и красивую жену.7. Возможность провести генеральную уборку в доме и разобрать завалы также в разы повышает энергию женщины. А какие-то старые вещи, хлам и мусор способны только ослаблять силы.Считается, если в жизни наступил какой-то сложный период и что-то не ладится, женщине немедленно нужно разгрести завалы в своем жилище и привести его в порядок.8. Всем известно, что плохие привычки способны очень плохо сказываться на внешнем виде женщин, на ее здоровье и энергии. Таких привычек существует не так уж и мало. Например, это не всегда только курение, но также привычка поздно укладываться спать, поздно вставать или выражаться нецензурными словами. Все это способствует тому, что уровень сил будет стремительно опускаться к нулю.9. Очень полезно заниматься чтением полезных книг или написанием стихотворений. Не следует стесняться сочинять собственные стихи. Иногда мысли, выплеснутые на лист бумаги, могут избавить женщину от переживаний, а поэтическое чтение способно творчески раскрыться.Плюс ко всему красивый слог подарит умение хорошо думать и красиво излагать мысли.10. Если вы хотите быстро поднять уровень жизненных сил и энергии, то простой способ сделать это — накормить животных или птиц. Можно соорудить кормушку для птичек около входа в дом или завести канареек. Кстати, эти птички способствуют счастливому и удачному замужеству.11. Старайтесь часто любоваться собой, любите себя и помните, что вы всегда прекрасны и обворожительны. Можно сделать альбом своих самых красивых фотографий и наклеить туда те, которые вам нравятся больше других. Не стесняйтесь всегда открыто любоваться собой. Это очень важно для энергии каждой женщины.12. Всегда старайтесь ставить перед собой четкие цели и правильно формулируйте свои желания, то есть то, чего вы действительно хотите на самом деле. И в первую очередь это касается темы отношений.13. Будьте избирательными в интимном плане и помните, если у женщины имеется не один партнер, а несколько— она будет обречена на бессилие и опустошение. Необходимо быть в тесном контакте только с человеком, к которому вы испытываете истинную симпатию и любовь. Если вы находитесь в браке — то всегда сохраняйте верность своему супругу.Напитывание себя любовью является самым важным аспектом для женщины. Если ее сердце и душа пусты и не наполнены любовью, она считается энергетически слабой и неспособной что-то дать своему мужчине. Более того, такая женщина будет забирать у него энергию, вследствие чего у него будет происходить упадок сил, финансовый крах и даже болезни. Женщине необходимо использовать любые техники для того, чтобы наполнить себя любовью. Природа каждой женщины — давать любовь, и она должна быть ПОЛНА этой любовью.