Определена потенциально полезная сердцу доза алкоголя

Судя по результатам нового исследования, пациентам, имеющим заболевания сердечно-сосудистого характера, не обязательно практиковать абсолютный отказ от алкоголя.Исследователи определили потенциально полезную для сердца дозу спиртного, об этом сообщают средства информации, ссылаясь на рассчеты ученых, представляющих Университетский колледж Лондона. Специалисты выясняли, как соотносятся риски опасных патологий сердца (инфаркт, стенокардия, смерть вследствие остановки органа) и количество потребляемого алкоголя у мужчин и женщин, имеющих сердечно-сосудистые болезни. В общей сложности были проанализированы данные более 48 тысяч человек.Анализ показал, что некоторое количество алкоголя может быть потенциально полезным для сердечников.«У тех, кто выпивал полбокала вина в день, риски пострадать от сердечной катастрофы были ниже, чем у непьющих», - пишет об этом журнал BMC Medicine, опубликовавший отчет об исследовании.Также учеными были определены следующие закономерности.У людей, потреблявших около 6 граммов алкоголя в сутки, риск возможных сердечно-сосудистых осложнений и смерти из-за них, был самым минимальным.Люди, употреблявшие порядка 15 граммов алкоголя за день (половина бокала вина), имели немного более высокий риск заполучить опасные проблемы с сердцем (по сравнению с теми, кто выпивал 6 граммов), но при этом их риск был ниже в сравнении с непьющими.Для людей, которые не пили совсем, риск пострадать был таким же, как и для людей, ежедневно употреблявших по бутылке пива либо по половине бутылки вина.«Наши результаты показывают, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, возможно, не нужно полностью отказываться от употребления алкоголя, хотя их еженедельное потребление спиртного и должно быть в целом умеренным. Безопасным для сердца можно признать употребление до 105 граммов алкоголя в неделю, что эквивалентно бутылке вина или трем бутылкам пива средней крепости», - высказались об этом авторы проекта.