Ученые рассказали о роли экстракта полыни в лечении коронавируса

Проведенные в лабораторных условиях опыты европейских ученых, впервые смогли доказать, что создание препарата для лечения коронавируса возможно, сообщается в Scientific Reports.

В основе будущего препарата смогут использовать экстракт полыни, так как биоактивное соединение, содержащиеся в составе растения, успешно справилось с подавлением коронавируса во всех линиях клеток.

Тем не менее, авторы исследования утверждают, что пока терапевтическое окно, обеспечиваемое соединением, способно подавить вирус сразу после попадания инфекции в организм.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

Добавил validol в категорию Инфекционные болезни

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь