Ученые рассказали о роли экстракта полыни в лечении коронавируса
В основе будущего препарата смогут использовать экстракт полыни, так как биоактивное соединение, содержащиеся в составе растения, успешно справилось с подавлением коронавируса во всех линиях клеток.
Тем не менее, авторы исследования утверждают, что пока терапевтическое окно, обеспечиваемое соединением, способно подавить вирус сразу после попадания инфекции в организм.
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