Ученые рассказали о роли экстракта полыни в лечении коронавируса

Проведенные в лабораторных условиях опыты европейских ученых, впервые смогли доказать, что создание препарата для лечения коронавируса возможно, сообщается в Scientific Reports.В основе будущего препарата смогут использовать экстракт полыни, так как биоактивное соединение, содержащиеся в составе растения, успешно справилось с подавлением коронавируса во всех линиях клеток.Тем не менее, авторы исследования утверждают, что пока терапевтическое окно, обеспечиваемое соединением, способно подавить вирус сразу после попадания инфекции в организм.