Шизофрению будут диагностировать по анализу крови

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Исследователи из США полагают, что диагностические тесты на шизофрению можно будет проводить на основе анализа крови. А в них необходимо следить за уровнем определенных белков.Анализы крови помогут диагностировать у человека шизофрению. Это тяжелое психическое заболевание обычно выявляется путем длительных собеседований у психиатра, а также отслеживания характерных симптомов, которые проявляют шизофреники. Но обострения шизофрении, позволяющие установить этот диагноз, часто происходят уже на поздних стадиях болезни, когда лечение малоэффективно. Гораздо лучше, если шизофрению получится выявить в самом начале её развития, когда многие методы лечения могут дать более выраженный и продолженный эффект.Американские ученые выяснили, как определенные уровни белка, определяемые в ходе анализа крови, можно использовать для диагностики шизофрении. Оказалось, что обнаруживаемый в головном мозге и в крови белок влияет на нейронные связи. У людей с шизофренией проявляется уникальная несбалансированность этого белка, и её можно, что называется, поймать в анализе крови. Результаты этого исследования могут быть положены в основу руководства для будущего анализа молекулярной основы этого серьезного психического заболевания.Исследование проводилось совместно японскими и американскими учеными. Они изучали активность CRMP2, также называемого цитоскелетным белком, который реагирует на установление связей между нейронами. CRMP2 также проявляется в лимфоцитах крови, поэтому его легко можно проанализировать у человека просто за счёт анализа крови.