Что делать, чтобы не заболеть ангиной в жару

В этом году лето выдалось жарким и по прогнозам синоптиков, обещает таким оставаться и дальше. А это значит сохраняется повышенный риск заболеть ангиной.В жаркую погоду так хочется холодненького! Мороженое, разнообразные прохладительные напитки из холодильника сейчас, пожалуй, самые популярные товары. Спасаясь от жары, люди добавляют в свои стаканы лед. И простужаются. Знойное лето врачи называют «сезоном ангин». Напомним, что острый тонзилит или ангина не только достаточно неприятное заболевание самом по себе, но и опасное осложнениями. Отиты, воспаления шеи, лимфадениты, абсцессы глотки и шеи, поражения суставов, почек, сердца, мозговых оболочек, заражение крови (сепсис) – все это может вызвать ангина. А нам это совсем не нужно.Почему нельзя пить холодноеКажется, что холодное быстрее утолит жажду, охладит и освежит. Но это психологическая ловушка. Холодный напиток приятен, но попадая в горло он вызывает резкий спазм сосудов и переохлаждение слизистых. За счет чего падает локальный иммунитет, сопротивляемость к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам. А их в ротовой полости, горле и носоглотке множество. За счет разницы температур холодное питье очень плохо всасывается и быстро выводится из организма. Жажда не утоляется. Именно поэтому в странах с жарким климатом принято пить горячие и теплые напитки. Они хорошо усваиваются и не вызывают стресс у организма.Микрофлора полости рта, носоглоткиНа слизистых живет микрофлора, состоящая из адаптировавшихся микроорганизмов. Это своеобразная экологическая ниша, где в норме сохраняется биологическое равновесие. Микроорганизмы не наносят вред человеку и «дружат» между собой. В течение дня такое равновесие может меняться, например, при чистке зубов. Но очень быстро восстанавливается. Если локальный, местный иммунитет не нарушен, работают барьерные функции слизистых оболочек, то эндогенная микрофлора не вызывает воспалительных и инфекционных процессов. Отметим, что в полости рта есть постоянные обитатели – резидентная флора, и транзиторная – микроорганизмы, которые попали к нам «проездом». Среди транзитных «пассажиров» встречаются болезнетворные и условно-патогенные бактерии. Пока «в Багдаде все спокойно», микрофлора не вредит организму. Но как только защитные функции организма снижаются, а именно это и происходит, если мы пьем ледяную минералку, лимонад и прочее, возникают все условия для развития ангины или острого тонзилита, ларингитов, фарингитов.Что можно пить в жаруПить или не пить в жару – выбор очевиден. Следует увеличивать обычное потребление жидкости. Но пить нужно правильные напитки. И лучшим является обычная чистая вода. В жару человеку нужно по два-три литра (если нет противопоказаний). Можно пить:Чистую воду. Комнатной температуры или чуть теплую.Чай. Зеленый, черный, травяной. В жару уместнее пить не слишком крепкий чай, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сердце.Воду с соком, соки, нектары, морсы, безалкогольное мохито. Можно сделать кисленький домашний лимонад. Подкисленная вода лучше утоляет жажду. К тому же лимон, лайм и другие цитрусовые, содержат вещества, разжижающие кровь. В жаркую погоду это очень актуально. Обезвоживание и сгущение крови способствует развитию тромбозов и, как следствие – инфарктов и инсультов. Можно пить морсы, соки и нектары, но они не должны быть слишком сладкими. Лучше всего если эти напитки вы сделаете сами, а не купите в магазине.Квас. Оговоримся – домашний, сделанный своими руками квас. Следите, чтобы квас был не слишком холодным и не слишком крепким (в смысле алкогольных градусов). Алкоголь в жару противопоказан, так как он сгущает кровь, вызывает интоксикацию и дополнительную нагрузку на печень, сердце и другие органы и системы.Минеральную воду. Предпочтительно - солоноватую.В жаркую погоду есть нюанс: с потом мы теряем не только влагу, но и соли. Если не восполнять нужные организму соли, то могут возникнуть нарушения в работе сердца и почек. Поэтому в жару рекомендуется пить минеральную воду, богатую солями. Можно восполнять дефицит солей с помощью аптечных средств регидратации (они продаются обычно в виде порошка, который разводят водой) или сделать аналогичный раствор солей самостоятельно. Для этого в 1 литре кипяченой воды нужно размешать 1 чайную ложку поваренной соли и одну столовую ложку сахара или сахарозы. Вкус может показаться специфическим. Но в жару такой раствор очень полезен и прекрасно утоляет жажду. Регидратирующие средства незаменимы и при кишечных инфекциях, рвоте, диарее. Пить нужно небольшими глотками. Со временем вкус начинает нравиться.Какие напитки не рекомендуется пить в жаруСладкие. Такие напитки только усиливают жажду и обладают мочегонным действием, дополнительно вызывая утрату солей .Газированные напитки. Углекислый газ раздражает слизистую горла, что делает ее еще более чувствительной к перепаду температур. Поэтому, ледяная газировка – это двойной удар по горлу. А сладкая холодная газировка – тройной. К тому же газированные напитки раздражают и слизистые желудка, и двенадцатиперстной кишки.Холодные вязкие жидкости – молочные коктейли, молоко, кефир, кисель и пиво. Такие напитки дольше задерживаются на слизистых, благодаря своей консистенции. Получается своеобразный холодный «компресс» на слизистую горла.Закаливание горлаЭто один из эффективных метолов профилактики ангины. Но если вы не занимались этим раньше, то начинать закаливаться в жару – плохая идея. Лучше начните заниматься гимнастикой по утрам (пока еще не жарко), принимайте воздушные ванны (утром и вечером), обтирайтесь влажным полотенцем и чаще принимайте душ. Температура воды должна быть комнатной, не слишком холодной. Полезно обтирать шею холодным полотенцем (конечно, если вы здоровы).А вот когда жара спадет, то можно начать закаливать горло с помощью полосканий. Сначала полоскают теплой водой, затем постепенно снижают температуру. Главное условие – делать это ежедневно и снижать температуру воды тоже понемногу. Пусть каждую неделю она будет чуть ниже, пока не станет совсем холодной. Перед тем как начать закаливание рекомендуется посоветовать с врачом.