Ученые выяснили, как взаимосвязаны память и чувства голода
Так, исследователями Южно-Калифорнийского университета было обнаружено, что грелин - гормон, регулирующий пищевое поведение - имеет тесную взаимосвязь с состоянием памяти человека.
Такие выводы позволил сделать эксперимент проведенный с использованием грызунов. По заключению экспертов, появление чувства голода зависит от воспоминаний о предыдущем приеме пищи. Это связано с влиянием грелина на блуждающий нерв, передающий сигналы от кишечника к мозгу.
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