Медики назвали продукты, которые препятствуют «сгущению» крови
Врачи назвали продукты, которые препятствуют «сгущению крови» и образованию тромбов.
Работа внутренних органов возможна при наличии питательных веществ и кислорода. Эту функцию выполняет кровь. Но при повышенной вязкости нарушается питание органов из-за чего фирменные элементы в прямом смысле склеиваются, что приводит к возникновению кровяных тромбов.
Основная причина густой крови – неправильное питание. Симптомами этой напасти могут быть быстрая утомляемость, ухудшение памяти и раздражительность. О том, какие продукты разжижают кровь и препятствуют возникновению тромбов, рассказываем, опираясь на официальные медицинские источники.
Чеснок
В чесноке содержатся фитонциды, которые оказывают оздоровительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Чеснок нейтрализует шлаки и токсины и тем самым предотвращает возникновение кровяных тромбов.
Черная смородина
Витамин С находится в черной ягоде, которая также богата медью, серой, серебром. К тому же витамина С содержится и в листьях смородины. Примечательно также, что ягода способна повысить тонус сосудов, а также укрепить сердечную мышцу.
Рыба
Польза такого продукта, как рыба заключается в жирных кислотах Омега-3. В ЖК особенно нуждается головной мозг. При употреблении продуктов с их содержанием активизируются обменные функции между мембранами клеток. Такие позитивные изменения предупреждают возникновение тромбоза.
Имбирь
Имбирь один из лучших натуральных разжижителей крови — он понижает давление и обеспечивает нормализацию кровотока. Однако если употреблять имбирь редко и в минимальной дозировке, продукт оказывает лишь профилактическое действие и не устраняет вязкость крови.
Льняное масло
Льняное масло — еще один источник омега-3 жирных кислот. Среди других растительных продуктов оно считается самым полезным.
Горчица
Горчица – ещё один продукт, в котором содержится омега-3 и витамин В6, которые обеспечивают:
снижение вязкости крови;
очищение кровеносной системы;
укрепление сосудов.
Врачи рекомендуют лицам, предрасположенным к тромбообразованию, чаще употреблять горчицу в виде пасты или добавлять ее семена в блюда.
Вредные для организма продукты
Говоря о полезных продуктах, нормализующих процесс разжижения крови, невозможно не упомянуть и такие, которые влияют на сгущение крови. К таким относятся:
хлебобулочные изделия;
пирожные;
консервы;
колбасы;
кисломолочные продукты;
молоко.
Также не рекомендуется употреблять продукты, в составе которых содержится большое количество витамина К. Именно он провоцирует повышение свертываемости крови.
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