Коварные симптомы «ленивого глаза»

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Амблиопия — это заболевание, при котором снижается острота зрения, нарушается контрастная чувствительность и аккомодационные способности одного глаза или, реже, двух. Еще это заболевание известно под другим названием — «ленивый глаз».Амблиопия с научной точки зренияБлагодаря слаженной работе обоих глаз мы видим мир трехмерным: понимаем форму предметов, их расположение в пространстве. Изображения, которые передают на сетчатку правый и левый глаз, несколько отличаются — каждый глаз имеет свой ракурс, с небольшим смещением относительно другого. Мозг соединяет их воедино и получает одну объемную картинку, обеспечивая нас стереоскопическим (или бинокулярным) зрением.Но иногда картинки, которые получает мозг, слишком разные, и совместить их он не может. Тогда один глаз, передающий более качественное изображение, назначается главным, а работа второго мозгом подавляется. В этом случае переход на двухмерный «режим» дает человеку больше шансов на адаптацию, чем ориентирование в искаженном 3D-мире. Именно это явление в офтальмологии называется амблиопией глаза.Виды амблиопииобскурационная — развивается в тех случаях, когда один глаз утратил возможность нормально функционировать. Отсутствие светового раздражителя сетчатки затрудняет работу зрительного анализатора. В таких случаях в качестве сопутствующей патологии развивается косоглазие;дисбинокулярная — прогрессирует на фоне имеющегося косоглазия: у косящего глаза систематически тормозится функция центрального зрения, и мозг перестает учитывать поступающую от него информацию;истерическая — возникает из-за сбоя в работе коры головного мозга, когда тормозится зрительное восприятие при истерии.Дополнительно могут отмечаться светобоязнь и искаженное цветоощущение, сужение или выпадение полей зрения. Вылечить амблиопию этого типа можно полностью.Симптомы амблиопииЛенивый глаз зачастую имеет визуальное выраженное проявление, но на начальных стадиях может вообще не наблюдаться симптомов. Регулярное посещение врачей-офтальмологов позволит своевременно определить проблемы, если они есть. Существует ряд признаков, по которым можно определить наличие патологии. Симптомы амблиопии таковы:значительное ухудшение зрения только на близком расстоянии;ухудшение зрения вдаль;частые головные боли;в глазах появляются посторонние «предметы», кажется, будто что-то мешает;повышается усталость;при глазных патологиях больно смотреть на яркий свет;есть проблемы с фокусировкой;становится сложно различать цветовые оттенки;иногда сложно видеть четкие границы форм;происходит опущение верхнего века;возникают непроизвольные движения глазного яблока;при повреждении зрения приходится прикрывать глаза (правый или левый, в зависимости от пораженной стороны);пациент наклоняет голову влево или право, чтобы рассмотреть объект;объемные предметы становится сложно воспринимать.Нарушения зрения могут быть незначительными и практически не проявляться или полностью изменить восприятие и даже развить слепоту. Поэтому не стоит откладывать лечение, амблиопия появляется на глазах быстро, и может привести к серьезным последствиям.