Какие продукты и напитки нельзя употреблять на голодный желудок?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Диетолог Анна Белоусова призвала никогда не употреблять на голодный желудок газированные напитки, в особенности, сладкие.Людям, которые просыпаются утром, нельзя пить на голодный желудок газировку. Как заметила Белоусова в интервью,«сначала ее употребление спровоцирует изжогу, отрыжку и икоту, а затем может вызвать гастрит или язву».Кроме того, «прямой дорогой к гастриту» врач-диетолог назвала употребление на завтрак, когда желудок еще пуст, продуктов, содержащих специи, острые приправы. Если человек предпочитает бутерброды с добавлением горчицы, хрена, и ест это, будучи голодным, его пищеварительная система может пострадать.Нельзя употреблять на голодный желудок кофе – прежде всего, крепкий либо растворимый, заметила эксперт. Белоусова рекомендует пить кофе спустя полчаса после еды.