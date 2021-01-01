ЛОР-врач предупредил об ухудшении слуха из-за перенесенного коронавируса

По словам ЛОР-врача Владимира Зайцева, перенесенный коронавирус может поспособствовать развитию сенсоневральной тугоухости.Ухудшение слуха является одним из возможных последствий перенесенного коронавируса, подтвердил врач в интервью. Медик пояснил: данное нарушение является свидетельством того, что вирусом «короны» поражается нервная систему.«Коронавирусная инфекция – нейротропный вирус, он бьет по нервной системе. Если возникает поражение волосковых клеток слухового нерва, возможно развитие так называемой сенсоневральной тугоухости, человек начинает терять слух», - предупредил ЛОР-врач.Также Зайцев отметил, что ухудшение слуха из-за перенесенного коронавируса может оказаться значительным.Еще одна патология, которая может настичь человека, переболевшего ковидом, негативно повлияв на его слух, – это евстахиит (воспаление евстахиевой трубы). В этом случае качество слуха тоже может пострадать, но евстахиит вполне успешно лечится – главное, своевременно обратиться к врачу.Зайцев подчеркнул, что обращаться к специалистам при возникших со слухом проблемах после перенесенного ковида нужно обязательно – не следует ждать, что «само пройдет» или заниматься самолечением. В этом случае возможны осложнения, из-за которых человек рискует необратимо повредить слух.