Ученые предложили альтернативу антибиотикам

Совместными усилиями американских и бразильских ученых создан особый вид белка, убивающий болезнетворный бактерии, с которыми не способны справиться антибиотики.

Вещество синтезировано с использованием яда азиатской осы. А благодаря манипуляциям химиков стало безопасным для жизни и здоровья человека, ведь в природном виде яд опасен и может привести к летальному исходу.

Секрет успеха применения белка кроется в пептиде mast-L - компонент устраняет бактериальную мембрану, что позволяет ликвидировать патогены, устойчивые даже к антибиотикам.

По мнению разработчиков, вещество может выступить действенной альтернативой стандартным антибиотикам.
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