Шесть способов справиться с голодом после сном

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Частая проблема лишнего веса.Рекомендации диетологов помогут справиться с эмоциональным голодом и научат контролировать приемы пищи.Вечером есть хочется сильнее, чем утром или днем. Наверняка многие это замечали, особенно приверженцы диет и различных систем питания. С чем же это связано и что делать, если одолевает ночной голод? Подходить к этой проблеме нужно серьезно и осознано. Делимся стратегиями, которые помогут избавиться от ложного чувства голода.1. Разделите ужин на несколько приемовЕсли одним приемом пищи вам не обойтись, попробуйте вечером есть немного, но несколько раз. Процесс будет выглядеть примерно так: перед уходом с работы перекусите фруктами, сухофруктами, творогом или орехами. Придя домой, вновь перекусите легкой закуской. Займитесь бытовыми делами минут на 30, а после отужинайте. Эта система поможет вам научиться контролировать свои приемы пищи и чувство насыщения.2. Разнообразьте свои приемы пищиПопробуйте есть сразу несколько блюд, но в умеренных количествах. Сделайте маленькую порцию салата, пожарьте нут, запеките курицу и приготовьте два вида гарнира, состоящие из фасоли и кукурузы. Чем больше компонентов включает ваш прием пищи, тем медленнее вы едите. Так вы не только насытитесь меньшим количеством еды, но и испытаете целый спектр вкусов.3. Ешьте сладкое только после основного приема пищиС детства нас приучали не есть сладкое до еды, иначе чувство голода спадет, но спустя какое-то время снова одолеет и заставит есть все, что видят наши глаза. Задача сладостей не из легких – они не насыщают наш организм, а создают ложное чувство удовольствия от съеденного. Не стоит есть лакомства на голодный желудок, иначе они перебьют весь аппетит. Приучите себя наслаждаться каждым съеденным кусочком – ешьте батончики медленно, старайтесь прочувствовать их вкус. Диетологи отмечают, что так вы съедите сладостей гораздо меньше.4. Осознайте, что желание есть не всегда связанно с аппетитомВечерний голод иногда связан с желанием успокоиться и снять тревогу. И не секрет, что еда один из главных утешителей. Однако не хуже снимает стресс вечерняя прогулка или принятие горячей ванны с эфирными маслами и пенной. Если вдруг вы почувствуете голод, попробуйте понять, чем это ощущение вызвано.5. Пораньше ложитесь спатьТак вы отвлечетесь от желания съесть что-нибудь вредное. Тем более 8 часовой сон помогает в похудении – почувствовав себя бодрым ваше настроение улучшиться, а чувство голода улетучится.6. Не запрещайте себе естьПостоянные запреты чреваты срывами и импульсивными перееданиями. В психологии у этого процесса есть свой термин – «болезненная фиксация». Не старайтесь ограничить себя от еды, иначе мысли о ней примут характер наваждения.