Вещи во вред: какая летняя одежда не полезна для вашего здоровья

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Стильные девушки нередко жертвуют собственным здоровьем в угоду трендам и моде. Некоторые вещи на самом деле очень вредят здоровью.Купальник со стрингамиЛетом на пляже выглядеть самой стройной и красивой мечтает каждая девушка. Однако носит стринги не полезно для здоровья. Стринги провоцируют раздражение, наносят микротравмы слизистой, что может вызвать инфицирование и даже геморрой. Лучше подобрать такой купальник, который не доставит дискомфорта, будет удобен и приятным.Обтягивающие джинсовые шортыВо-первых, это уже не стильно. На замену обтягивающим шортикам пришли бермуды. Но некоторые дамочки продолжают щеголять в сексуальной одежде. Это дискомфорт, настоящий рассадник бактерий из-за парникового эффекта. Джинсовые вещи должны быть комфортными, не перетягивать, не утягивать. А в сильную жару лучше вообще выбирать вещи из хлопка или льна.Туфли и балеткиОднозначно плох как высокий каблук, так и плоская подошва. От таковой обуви будут страдать ноги, происходит сильная нагрузка на позвоночник. Возможны боли в спине, сколиоз, варикоз, нарушение работы внутренних органов. Лучше всего подходят туфли на каблуке 4-5 сантиметров.Джинсы-скинниТесные обтягивающие джинсы могут привести к различным проблемам со здоровьем. Вещь провоцирует трудности с пищеварительной системой, так как она давит на брюшную полость, нарушая кровообращение и провоцируя варикоз. Также возможно онемение кожи.Синтетические платьяПлатья из синтетического материала, особенно летом, не доведут ни до чего хорошего. Такая одежда нарушает нормальную циркуляцию воздуха, человек больше потеет. Не стоит надевать вещи из синтетики в жаркую погоду.Тесные юбкиОсобенно кожаные. Кожа не подходит для жары, так как стянет живот, будет вызывать обильное потоотделение. Можно вызвать множество проблем со здоровьем на этой почве.