Названы привычки, способные спровоцировать сердечный приступ
Сердечный приступ случается, когда блокируется одна из коронарных артерий (кровеносных сосудов, по которым кровь идет к сердечной мышце). Его могут вызвать совершенно разные факторы, включая пожилой возраст и генетику. Однако существуют определенные привычки, которые также увеличивают риски проблем с сердцем.
Ужин вне дома
Если время от времени есть вне дома, это не приведет к сердечному приступу. Однако ежедневные приемы пищи в кафе и ресторанах могут негативно повлиять на сердце, так как в заведениях есть большая вероятность выбрать нездоровую пищу. Специалисты рекомендуют отказаться от хлеба и коктейлей, заменять вредную еду на более полезную, а также выбирать небольшие порции.
Отсутствие физической нагрузки
Для здоровья сердца крайне важны регулярные физические нагрузки. У людей, которые занимаются спортом, не только более здоровое сердце, но и более низкое кровяное давление. Специалисты рекомендуют заниматься спортом не менее 2,5 часов в неделю, чтобы избежать сердечного приступа.
Алкоголь
Спиртное повышает кровяное давление и уровень триглицеридов, что увеличивает риск сердечных заболеваний. Кроме того, алкоголь достаточно калорийный, поэтому его частое употребление может привести к ожирению!
Стресс
Почти каждый человек испытывает стресс, однако мало кто задумывается о его негативном влиянии на сердце. Стресс повышает кровяное давление, которое является одним из основных факторов риска сердечного приступа.
Курение
Во время курения в организм поступает множество опасных химических веществ, в том числе окись углерода. Она снижает количество кислорода в красных кровяных тельцах, что вредит сердцу. Это также увеличивает количество холестерина в артериях. Отмечается, что электронные сигареты также вредны для сердца.
Незнание симптомов
Знание симптомов сердечного приступа может спасти жизнь. Чем раньше будет диагностирован сердечный приступ, тем больше вероятность избежать серьезных последствий. Наиболее распространенными признаками сердечного приступа являются: боль или дискомфорт в центре или левой части груди, одышка, слабость, головокружение, обморок, боль или дискомфорт в челюсти, шее, спине, одной или обеих руках.
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