Стали известны новые последствия перенесенного коронавируса

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Турецкие офтальмологи обнаружили новое последствие перенесенного "длительного коронавируса".Так, заметив на поверхности роговицы глаза потерю нервных волокон медики обратились за помощью к катарским и британским коллегам. Совместными усилиями они обнаружили возросшее число дендритных клеток, отвечающих за презентацию «вражеских» антигенов иммунной системе организма, и поврежденных нервных волокон."Мы показываем, что пациенты с длительным COVID имеют признаки повреждения мелких нервных волокон, что связано с серьезностью длительного COVID и невропатических, а также скелетно-мышечных симптомов", — говорят авторы исследования.Изменения оказались характерны исключительно для пациентов, у которых преобладали неврологические симптомы болезни, среди которых головная боль, головокружение, упадок сил, невропатическая боль онемение.