Стали известны новые последствия перенесенного коронавируса

Турецкие офтальмологи обнаружили новое последствие перенесенного "длительного коронавируса".

Так, заметив на поверхности роговицы глаза потерю нервных волокон медики обратились за помощью к катарским и британским коллегам. Совместными усилиями они обнаружили возросшее число дендритных клеток, отвечающих за презентацию «вражеских» антигенов иммунной системе организма, и поврежденных нервных волокон.

"Мы показываем, что пациенты с длительным COVID имеют признаки повреждения мелких нервных волокон, что связано с серьезностью длительного COVID и невропатических, а также скелетно-мышечных симптомов", — говорят авторы исследования.

Изменения оказались характерны исключительно для пациентов, у которых преобладали неврологические симптомы болезни, среди которых головная боль, головокружение, упадок сил, невропатическая боль онемение.
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https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Инфекционные болезни

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