Медики рассказали, в каких случаях орехи могут навредить здоровью
Орехи часто используют как полезный перекус между приемами пищи, ведь они являются источником растительного белка и полезных жиров. Их можно употреблять просто так, добавлять в блюда или готовить растительное молоко.
Но на самом деле все ли орехи принесут пользу и всем ли можно их есть? Рассказываем о 6 случаях, когда этот продукт может навредить здоровью.
Орехи вредны для здоровья
Орехи с пестицидами
Орехи растут в природных условиях, поэтому вредных добавок они не имеют. Однако, перед тем как попасть на прилавки, их обрабатывают химическими веществами, чтобы продлить срок годности и защитить от вредителей. Поэтому орехи лучше собирать самостоятельно или искать ответственных производителей, которые не обрабатывают продукт.
Испорченный продукт
Чтобы уберечь себя от отравления, внимательно выбирайте орехи. Они должны быть без повреждений и пятен и иметь однородный цвет. В непригодных орехах накапливаются токсины, которые способны вызвать расстройства кишечника. Легче всего распознать наличие токсинов в миндале, ведь тогда у ореха появляется горьковатый вкус. Как только это вещество попадает в ваш организм, оно превращается в яд. Поэтому, ориентируйтесь не только на вид, но и вкус продукта при выборе.
С насекомыми и бактериями
Не забывайте тщательно промывать орехи после покупки, чтобы уберечь свое здоровье. Вы, к сожалению, не можете знать, в каких условиях их чистили и хранили. А насекомые и бактерии могут быть таких размеров, что вы даже их не увидите.
Аллергены
Не стоит забывать, что орехи – это сплошные аллергены. Людям с повышенной склонностью к аллергии с такими продуктами лучше быть осторожными. Негативная реакция не будет одинаковой для разных видов, поэтому вы можете экспериментировать и искать те орехи, которые вам принесут только пользу.
Жареные орехи
Сырые и правильно обработанные орехи принесут вашему организму куда больше пользы, чем жареные. При термической обработке этот продукт теряет много полезных веществ и сложнее переваривается пищеварительной системой.
Орехи с плесенью
Орехи, необработанные химическими веществами, рискуют пострадать от плесени. Она, в свою очередь, приведет к появлению более опасных ядовитых соединений, которые отравляют организм и причиняют вред.
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