Медики рассказали, в каких случаях орехи могут навредить здоровью

Орехи не всегда полезны.Орехи часто используют как полезный перекус между приемами пищи, ведь они являются источником растительного белка и полезных жиров. Их можно употреблять просто так, добавлять в блюда или готовить растительное молоко.Но на самом деле все ли орехи принесут пользу и всем ли можно их есть? Рассказываем о 6 случаях, когда этот продукт может навредить здоровью.Орехи вредны для здоровьяОрехи с пестицидамиОрехи растут в природных условиях, поэтому вредных добавок они не имеют. Однако, перед тем как попасть на прилавки, их обрабатывают химическими веществами, чтобы продлить срок годности и защитить от вредителей. Поэтому орехи лучше собирать самостоятельно или искать ответственных производителей, которые не обрабатывают продукт.Испорченный продуктЧтобы уберечь себя от отравления, внимательно выбирайте орехи. Они должны быть без повреждений и пятен и иметь однородный цвет. В непригодных орехах накапливаются токсины, которые способны вызвать расстройства кишечника. Легче всего распознать наличие токсинов в миндале, ведь тогда у ореха появляется горьковатый вкус. Как только это вещество попадает в ваш организм, оно превращается в яд. Поэтому, ориентируйтесь не только на вид, но и вкус продукта при выборе.С насекомыми и бактериямиНе забывайте тщательно промывать орехи после покупки, чтобы уберечь свое здоровье. Вы, к сожалению, не можете знать, в каких условиях их чистили и хранили. А насекомые и бактерии могут быть таких размеров, что вы даже их не увидите.АллергеныНе стоит забывать, что орехи – это сплошные аллергены. Людям с повышенной склонностью к аллергии с такими продуктами лучше быть осторожными. Негативная реакция не будет одинаковой для разных видов, поэтому вы можете экспериментировать и искать те орехи, которые вам принесут только пользу.Жареные орехиСырые и правильно обработанные орехи принесут вашему организму куда больше пользы, чем жареные. При термической обработке этот продукт теряет много полезных веществ и сложнее переваривается пищеварительной системой.Орехи с плесеньюОрехи, необработанные химическими веществами, рискуют пострадать от плесени. Она, в свою очередь, приведет к появлению более опасных ядовитых соединений, которые отравляют организм и причиняют вред.