Что полезнее: дыня или арбуз? Объясняет врач

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Диетолог Ольга Кораблева объяснила, можно ли считать более полезным арбуз или дыню.В своем интервью врач диетолог рассказала, что дыня и арбуз достаточно низкокалорийные плоды, но дыня лучше насыщает из-за более высокого количества клетчатки. При этом, заметила специалист,«клетчатка очищает организм и стабилизирует холестерин».Помимо этого, дыня превосходит арбуз по содержанию витамина С: если 100 граммов дыни дают организму порядка 36 мг ценного витамина, то аналогичная порция арбуза – только около 8 мг.«Витамин С важен не только для иммунитета: он помогает железу усваиваться и благотворно влияет на кожу», - напомнила Кораблева.В то же время арбуз является источником такого вещества как ликопин, которого дыня лишена. Будучи антиоксидантом, ликопин препятсвует развитию воспалительных процессов в сосудах, улучшает защиту организма от возникновения атеросклероза, а также сердечных патологий. Также благодаря его влиянию уменьшается вероятность появления депрессии, тревожности, реже возникает суставная боль.Врач полагает, что вряд ли можно назвать дыню или арбуз более полезными – все зависит от индивидуальных потребностей организма, его состояния. Главное, резюмирует эксперт, не употреблять ни один из растительных продуктов сразу в большом количестве.