Ароматизатор для косметики может спасти от болезни Паркинсона
Фарнезол используется в качестве ароматизатора в косметике и парфюмерии. Однако ученые установили, что соединение может предотвратить потерю нейронов, производящих дофамин. В мозге мышей дезактивировался белок PARIS, участвующий в прогрессировании болезни Паркинсона.
Потеря нейронов влияет на движения и познание, что приводит к характерным симптомам болезни Паркинсона, таким как тремор, ригидность мышц, спутанность сознания и слабоумие. Способность фарнезола блокировать PARIS может предложить новые вмешательства при болезни Паркинсона, специально нацеленные на этот белок.
«Наши эксперименты показали, что фарнезол значительно предотвращает потерю дофаминовых нейронов и обращает вспять когнитивный дефицит у мышей. Это указывает на его перспективность в качестве потенциального лекарства для предотвращения болезни Паркинсона», - рассказывает доктор Тед Доусон, один из авторов исследования.
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