Ароматизатор для косметики может спасти от болезни Паркинсона

Исследователи из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса обнаружили доказательства того, что соединение фарнезол, присутствующее в травах, ягодах и фруктах, предотвращает и обращает вспять повреждение мозга, связанное с болезнью Паркинсона. Свое исследование, которое было представлено в журнале Science Translational Medicine, они провели на мышах.Фарнезол используется в качестве ароматизатора в косметике и парфюмерии. Однако ученые установили, что соединение может предотвратить потерю нейронов, производящих дофамин. В мозге мышей дезактивировался белок PARIS, участвующий в прогрессировании болезни Паркинсона.Потеря нейронов влияет на движения и познание, что приводит к характерным симптомам болезни Паркинсона, таким как тремор, ригидность мышц, спутанность сознания и слабоумие. Способность фарнезола блокировать PARIS может предложить новые вмешательства при болезни Паркинсона, специально нацеленные на этот белок.«Наши эксперименты показали, что фарнезол значительно предотвращает потерю дофаминовых нейронов и обращает вспять когнитивный дефицит у мышей. Это указывает на его перспективность в качестве потенциального лекарства для предотвращения болезни Паркинсона», - рассказывает доктор Тед Доусон, один из авторов исследования.