Медики объяснили почему по утрам у многих повышенный уровень сахара в крови

Утреннее время является наиболее важным моментом для диабетика.Диабет 2 типа является результатом дисфункции того, как организм перерабатывает гормон инсулин. Инсулин выполняет множество важных функций, но на первом месте в списке находится регулирование уровня сахара в крови — основного типа сахара в крови. Низкая выработка инсулина приводит к нерегулируемому уровню сахара в крови, особенно в утреннее время.Феномен рассвета — это естественное повышение уровня сахара в крови, которое происходит в ранние утренние часы. Сдвиг уровня сахара в крови происходит в результате гормональных изменений в организме. Организм обычно использует инсулин, чтобы справиться с повышением уровня сахара в крови, однако организм человека с диабетом не вырабатывает достаточно инсулина или не может использовать инсулин должным образом. В результате человек почувствует последствия высокого уровня сахара в крови.По данным Medical News Today, пять ключевых симптомов, позволяющих обнаружить феномен рассвета, включают:СлабостьТошнотаНечеткое зрениеДезориентацияСильная жаждаДоктор Сара Брюэр сказала: «Основная причина, по которой у всех наблюдается немного повышенный уровень сахара в крови по утрам, известна как явление рассвета».«Феномен рассвета связан с нашими естественными биоритмами, при которых выработка гормона инсулина (который снижает уровень глюкозы) во время сна подавляется, а уровни других гормонов, повышающих уровень глюкозы (гормона роста, глюкагона и кортизола), повышаются.