Признаки ухудшения состояния печени

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Своевременная чистка печени может предотвратить развитие многих патологий. Поэтому важно понимать, какие признаки сигнализируют о необходимости помочь органу.Одним из признаков накопившихся в печени токсинов выступает постоянная и, чаще беспричинная, усталость. Симптомы критичного уровня токсинов могут проявляться и в виде аллергической реакции: насморк, зуд по всей поверхности кожи, отечность, головные боли.Повышенное потоотделение также не благоприятный сигнал. В процессе интенсивной борьбы с токсинами организм перегревается и, как следствие, пытается снизить температуру с помощью потовых желез.Когда из-за накопившихся в печени токсинов, ее способность перерабатывать жиры снижается, они не выводятся из организма и накапливаются в виде подкожных отложений. Поэтому еще одним тревожным признаком проблем с печенью является набор веса даже в условиях активного образа жизни и диеты.