Неврологи обнаружили новый способ лечения проблем с памятью
Исследователи провели ряд опытов на мышах, в ходе которых в кишечник к молодым особям пересаживали фекалии грызунов постарше. В результате чего научные деятели обнаружили, что после таких манипуляций микрофлора кишечника молодых особей претерпевала изменения. Как следствие у мышей наблюдались изменения в пространственном обучении и памяти.
Авторы эксперимента полагают, что такой способ работает и в обратную сторону (от молодого к старому) и приемлем для применения на людях. Так, ученые считают, что их открытие станет действенным способом для улучшения когнитивных способностей людей преклонного возраста.
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