Неврологи обнаружили новый способ лечения проблем с памятью

Неожиданный способ восстановления памяти обнаружили ученые университетов Восточной Англии, Флоренции и Института Квадрам.Исследователи провели ряд опытов на мышах, в ходе которых в кишечник к молодым особям пересаживали фекалии грызунов постарше. В результате чего научные деятели обнаружили, что после таких манипуляций микрофлора кишечника молодых особей претерпевала изменения. Как следствие у мышей наблюдались изменения в пространственном обучении и памяти.Авторы эксперимента полагают, что такой способ работает и в обратную сторону (от молодого к старому) и приемлем для применения на людях. Так, ученые считают, что их открытие станет действенным способом для улучшения когнитивных способностей людей преклонного возраста.