Врач дал три простых секрета для сохранения ясности ума в старости

По мере старения организма ослабевает защитный барьер нейронов мозга, что ведет к когнитивным нарушениям, которые нередко фиксируются у пожилых людей. Для того, чтобы дожить до старости в ясном уме, нужно придерживаться набора простых рекомендаций, о которых сетевому изданию "Народные Новости" рассказал семейный врач Алексей Добровольский.Основной фактор для здоровья мозга в старости — это, как уверен Добровольский, нормальный уровень социальной активности. Мыслительная деятельность человека зависит от включенности в социальную жизнь, поэтому когнитивные нарушения чаще развиваются у одиноких пожилых людей. "Понятно, что можно думать о чем-то и дома, но мозг работает гораздо более активно, когда человек включен в социум. Кроме того, для человека в целом очень важно знать, что он кому-то нужен", — объяснил врач.Другие основные факторы здоровья мозга в старости — правильное питание и физическая активность. В здоровом теле здоровый дух — очень правдивая поговорка, поэтому для того, чтобы поддерживать когнитивные функции в нормальном состоянии, необходимо уделять внимание физическому здоровью, которое во многом зависит от регулярной двигательной активности."Что касается питания, то оно должно быть натуральным, разнообразным и сбалансированным. Уровень белков, углеводов и жиров должен соответствовать рекомендациям диетологов", — добавил Добровольский.