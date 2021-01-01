Вкусовые нейроны помогают распознавать пищу

Исследование на плодовых мушках показало, что вкусовые рецепторы человека реагируют на действие различных классов нейронов. Это происходит в тот момент, когда мы выбираем себе пищу.Использовав глотку плодовых мушек в качестве лабораторной модели для исследования ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде проследили за тем, как как через нейроны глоточного вкуса контролируется потребление сахара и аминокислот. При этом в лаборатории был исследован пока только один вкусовой нейрон, и все остальные еще предстоит изучить. Данный эксперимент напрямую проверял влияние потери всех вкусовых нейронов на поведенческие реакции и вкусовые вещества различных категорий.Результаты этого исследования показали, что существует целая комбинаторная система кодирования, при которой несколько нейронов координируют реакцию на любой заданный вкус. Решения о выборе той или иной пищи не могут быть приняты без учёта её вкусовых качеств, ведь они имеют решающее значение для определения правильности выбора. Так, имевшие нейроны сладкого вкуса мухи в качестве единственного источника вкусовых данных постоянно выбирали более вкусную пищу.А вот мухи, у которых не было вкусовых нейронов, оказывались неспособными принимать какие-либо правильные решения о питании вне зависимости от выбора пищи. Им предоставляли на выбор два вида пищи - привлекательную для них и отталкивающую. Но мухи без этих нейронов оказывались неспособными сделать данный выбор. Тоже самое можно предположить в отношении человека, как заявили ученые