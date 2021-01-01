Что будет с организмом, если пить слишком много воды

Во всем нужно придерживаться нормы, особенно, если это касается еды и напитков. Даже обычная вода в большом количестве может серьезно навредить здоровью и вызвать отравление.Эксперты отмечают, что для слаженной работы организма нужно контролировать свой водный баланс, дабы не допустить обезвоживания. Но есть и другая сторона медали. При поступлении избыточного количества жидкости организм начинает испытывать "сбой" и в первую очередь страдают почки, которые не успевают перерабатывать воду и другие напитки. В результате у человека возникает водное отравление. Жидкость начинает скапливаться в клетках, и они увеличиваются в размерах. Это могут пережить все внутренние органы, кроме мозга, который располагается в ограниченном пространстве. Такое отравление может спровоцировать нарушение циркуляции крови и дыхания. Кроме этого, пациент начинает жаловаться на приступы головной боли, тошноту, рассеянность внимания, а в некоторых случаях — возможны судороги. Исследователь Матс Рундгрен отметил, что чаще всего от гипергидратации (водного отравления) страдают спортсмены, а также пациенты с диабетом и биполярным расстройством. Конечно, не существует единого стандарта суточного потребления воды, ведь каждый организм индивидуален. Но диетологи рекомендуют в день выпивать 1,5 л жидкости, включая чай, кофе и другие напитки.Напомним, эксперты назвали несколько способов, с помощью которых можно в домашних условиях проверить качествопитьевой воды.