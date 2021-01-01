Эксперты рассказали, почему трудно окончательно вылечиться от COVID-19

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Может произойти так, что вы не почувствуете облегчения даже через несколько месяцев после выздоровления от COVID-19.Вторая волна коронавируса вызвала массовый всплеск инфекций, и многим людям потребовалась госпитализация, а также интенсивная реанимационная помощь. Как результат, сейчас врачи сталкиваются с растущим ростом постковидных осложнений, наблюдают все большее число людей, страдающих от длительных симптомов коронавируса.Многие ученые предупреждают, что увеличение случаев постковидных расстройств и количества людей, нуждающихся во врачебном контроле в связи с этим, может стать очень серьезной проблемой, дополнительной нагрузкой для медицинской отрасли.Почему вылечиться от COVID-19 может быть очень трудно?Некоторые симптомы коронавирусной инфекции могут медленно исчезать в течение нескольких недель (в случае инфекций легкой и средней степени тяжести возвращение к норме может быть более быстрым). Но также может возникнуть ситуация, когда, переболев, человек продолжит сталкиваться с проблемами спустя недели или месяцы после отрицательного результата теста на вирус.Говоря о том, почему вылечиться от ковида может быть очень трудно, ученые констатируют, что в случае тяжелой инфекции вирусное воспаление может вызвать обширное повреждение важных органов: легких, грудной клетки. В этом случае восстановление нормальной функции легких может потребовать времени. Иммунитет после перенесенного ковида также может сильно пострадать – в особенности этому подвержены люди с ранее существовавшими заболеваниями, например, диабетом, или в целом со слабым здоровьем. У них восстановление иммунной системы также может оказаться длительным.Тем, кто борется с осложнениями ковида, – мукормикозом, аваскулярным некрозом и другими подобными состояниями – окончательное выздоровление тоже становится очень долгим процессом, требующим обычно дополнительного лечения. Такие факторы, как возраст, сопутствующие заболевания, наличие тяжелых диагнозов, дополнительно влияють на сроки окончательного выздоровления.Как определить, что вы – «дальнобойщик».Так называют людей, которые, переболев ковидом, испытывают длительные симптомы, отдаленно похожие на инфекцию. Среди наиболее распространенных – усталость, общее недомогание, низкий иммунитет, затяжной кашель, миалгия, тревожность, проблемы со сном, расстройства пищеварения.Помимо того COVID-19 может повлиять на здоровье сердца, неврологическое функционирование, риск повреждения органов. Если негативные симптомы сохраняются в различной степени дольше 3 месяцев или в течение 6 месяцев после выздоровления, может потребоваться помощь и дальнейшая диагностика