Употребление вредного жира может защищать от инсульта – исследование

Насыщенный жир с подачи диетологов принято считать вредным, однако ученые находят свидетельства того, что его употребление может обеспечивать защиту от инсульта головного мозга.Когда речь заходит о насыщенном жире, медики обычно предостерегают от его активного потребления. Насыщенный жир имеет животное происхождение, его источниками являются жирные куски мяса и мясные продукты, сливочное и топленое масло, сало, сыр, сливки, сметана, мороженое и так далее. Пристрастие к таким продуктам дружно осуждается диетологами, которые отмечают, что такая пища содействует увеличению уровня холестерина в организме.Но, как показало недавнее исследование, этот вредный жир тоже приносит пользу здоровью, способствуя лучшей защите головного мозга от повреждений. Согласно данным, опубликованным в журнале The Lancet,«употребление насыщенного жира связано с более низким риском инсульта».Инсульт представляет собой патологическое состояние, которое возникает, когда прекращается кровоснабжение головного мозга, вызывая гибель его клеток. В рамках исследования учеными был проанализирован рацион питания 135 335 человек возрастом от 35 до 70 лет за семилетний период. В течение этого времени среди испытуемых было зарегистрировано 5 796 случаев смерти и 4 784 серьезных сердечно-сосудистых заболевания.Сопоставив особенности питания людей с этой статистикой, ученые сделали вывод: употребление жира является более здоровой пищевой привычкой, чем употребление углеводов.Почему вредный жир может защищать от инсульта? Исследователи констатируют, что жир является поставщиком незаменимых жирных кислот, участвующих в биохимических процессах мозга, которые организм не может производить самостоятельно, и это одна из причин, почему он обязательно должен присутствовать в рационе.Вдобавок употребление жира помогает организму усваивать важнейшие для поддержания здоровых функций витамины: А, Д, Е. Данные витамины являются жирорастворимыми, а это значит, что они могут усваиваться только с помощью жиров.Наконец, жир обладает высоким содержанием энергии, в которой постоянно нуждается головной мозг.Как правильно употреблять жир? По мнению ученых, наибольшую пользу приносит умеренное потребление насыщенного жира, присутствующего в продуктах, которые также содержат ненасыщенные жиры – растительные или рыбные. При этом мужчинам следует употреблять не более 30 граммов насыщенных жиров в день, а женщинам – не более 20 граммов.