Названы продукты способствующие выздоровлению от COVID-19

Многие врачи считают белковую пищу обязательной к употреблению после заражения коронавирусом и перенесенной болезни COVID-19. Одной из главных задач после коронавируса для организма является восстановление иммунитета.Ковидная инфекция серьезно повреждает тело и иммунитет из-за сильного воспалительного стресса, затрагивающего пищеварительную, иммунологическую и репродуктивную функции.Исследования показывают, что организм, в котором оказывается нарушенной иммунная функция, испытывает дефицит белка. В любом случае белок играет важную роль в функционировании иммунной системы и может быть мощным дифференциатором реакций, отмечают при этом специалисты.Таким образом, белковая пища становится особенно важной для лучшего выздоровления и восстановления после COVID-19. Ученые советуют включать в питание продукты с высоким содержанием белка.Пророщенные ростки. В проростках содержится не только много белка, но и фолиевой кислоты, магния, фосфора, марганца, витаминов C и K. Кроме того, процесс прорастания увеличивает количество антиоксидантов, что позволяет организму быстрее восстанавливаться после болезни.Рыба. Вместе с белком она дает организму высококачественные жирные кислоты омега-3, а также витамины D и B2, кальций, фосфор, железо, цинк, йод, магний и калий, которые легко усваиваются и оказывают противовоспалительное действие.Бобовые. Они богаты белком, железом, цинком, витаминами, селеном и жизненно важными аминокислотами, такими как лизин, которые способствуют усвоению кальция, легко усваиваются сами и являются особенно полезными для развития иммунной системы.Яйца. Содержат все незаменимые аминокислоты, богаты антиоксидантами, которые помогают организму восстанавливаться после окислительного повреждения, вызванного ковидным воспалением. Высокое содержание витамина D в яйцах также благоприятно сказывается на восстановлении здоровья. Помимо этого, с яйцами организм получает основные важнейшие витамины – селен, A, B и K, помогающие лучше восстановить общее состояние организма.