Как избавиться от отеков: поможет ли лимфодренажный массаж
Почему происходит застой лимфы
Лимфа представляет собой жидкость, циркулирующую в лимфатических сосудах, похожая по составу к плазме крови. Застой в лимфатической системе и лимфостазе может происходить по ряду причин:
Стрессовые ситуации;
Неправильное несбалансированное питание;
Малоподвижный образ жизни.
Что случается при застое лимфы
По вышеназванным причинам происходит замедление лимфотока. Из-за этого лимфатическая система не очищает как надо межклеточную жидкость. Этот функционал частично переходит к почкам, но шлаки и токсины не могут полностью покинуть организм все равно. Это грозит интоксикацией и проявлением следующих симптомов:
Отеки;
Темные круги под глазами;
Землистый оттенок лица;
Варикоз;
Наличие излишнего количества жировой ткани;
Гипертония;
Сниженный иммунитет;
Дефекты на коже, утрата тонуса, дряблость, целлюлит.
Когда нужен лимфодренаж
Лимфодренажный массаж считается одной из лучших процедур для разгона застоявшейся лимфы. Благодаря особенной технике отеки у пациентов будут уходить гораздо быстрее. Родоначальник данной техники применял её для лечения заболеваний вен. Но сейчас массаж применяется чаще для косметологических целей.
Процесс лимфодренажа совершенно безболезненный. Все действия специалиста сводятся к поглаживанию, небольшим надавливаниям, мягким манипуляциям. Интенсивность может возрастать к середине массажа, но никогда при лимфодренаже пациенту не должно быть больно.
Как правило, один массаж - это неэффективно для избавления от отеков. Однако помочь сможет курс - он должен составлять 8-10 сеансов. Все зависит от масштаба вашей проблемы.
Когда лимфодренажный массаж поможет
Эффективность лимфодренажа доказана при наличии следующих проблем:
Растяжки;
Целлюлит;
Отеки;
Варикоз;
Послеоперационные рубцы;
Полнота, ожирение, лишний вес;
Утрата эластичности кожи.
Кому нельзя делать лимфодренажный массаж
Острые инфекционные заболевания;
Болезни лимфатической системы;
Проблемы с почками;
Беременность и грудное вскармливание;
Дерматоз;
Тромбофлебит.
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