Как избавиться от отеков: поможет ли лимфодренажный массаж

Отеки нередко являются проявлением проблем со здоровьем. Одной из них является лимфа - циркулирующая в лимфатических сосудах жидкость. Она необходима для очистки организма от “мусора”, защиты от микробов. Однако порой происходят некоторые сбои, из-за чем и появляются отеки.

Почему происходит застой лимфы

Лимфа представляет собой жидкость, циркулирующую в лимфатических сосудах, похожая по составу к плазме крови. Застой в лимфатической системе и лимфостазе может происходить по ряду причин:

Стрессовые ситуации;

Неправильное несбалансированное питание;

Малоподвижный образ жизни.


Что случается при застое лимфы

По вышеназванным причинам происходит замедление лимфотока. Из-за этого лимфатическая система не очищает как надо межклеточную жидкость. Этот функционал частично переходит к почкам, но шлаки и токсины не могут полностью покинуть организм все равно. Это грозит интоксикацией и проявлением следующих симптомов:

Отеки;

Темные круги под глазами;

Землистый оттенок лица;

Варикоз;

Наличие излишнего количества жировой ткани;

Гипертония;

Сниженный иммунитет;

Дефекты на коже, утрата тонуса, дряблость, целлюлит.

Когда нужен лимфодренаж

Лимфодренажный массаж считается одной из лучших процедур для разгона застоявшейся лимфы. Благодаря особенной технике отеки у пациентов будут уходить гораздо быстрее. Родоначальник данной техники применял её для лечения заболеваний вен. Но сейчас массаж применяется чаще для косметологических целей.

Процесс лимфодренажа совершенно безболезненный. Все действия специалиста сводятся к поглаживанию, небольшим надавливаниям, мягким манипуляциям. Интенсивность может возрастать к середине массажа, но никогда при лимфодренаже пациенту не должно быть больно.

Как правило, один массаж - это неэффективно для избавления от отеков. Однако помочь сможет курс - он должен составлять 8-10 сеансов. Все зависит от масштаба вашей проблемы.

Когда лимфодренажный массаж поможет

Эффективность лимфодренажа доказана при наличии следующих проблем:

Растяжки;

Целлюлит;

Отеки;

Варикоз;

Послеоперационные рубцы;

Полнота, ожирение, лишний вес;

Утрата эластичности кожи.

Кому нельзя делать лимфодренажный массаж

Острые инфекционные заболевания;
Болезни лимфатической системы;
Проблемы с почками;
Беременность и грудное вскармливание;
Дерматоз;
Тромбофлебит.
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