Как избавиться от отеков: поможет ли лимфодренажный массаж

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Отеки нередко являются проявлением проблем со здоровьем. Одной из них является лимфа - циркулирующая в лимфатических сосудах жидкость. Она необходима для очистки организма от “мусора”, защиты от микробов. Однако порой происходят некоторые сбои, из-за чем и появляются отеки.Почему происходит застой лимфыЛимфа представляет собой жидкость, циркулирующую в лимфатических сосудах, похожая по составу к плазме крови. Застой в лимфатической системе и лимфостазе может происходить по ряду причин:Стрессовые ситуации;Неправильное несбалансированное питание;Малоподвижный образ жизни.Что случается при застое лимфыПо вышеназванным причинам происходит замедление лимфотока. Из-за этого лимфатическая система не очищает как надо межклеточную жидкость. Этот функционал частично переходит к почкам, но шлаки и токсины не могут полностью покинуть организм все равно. Это грозит интоксикацией и проявлением следующих симптомов:Отеки;Темные круги под глазами;Землистый оттенок лица;Варикоз;Наличие излишнего количества жировой ткани;Гипертония;Сниженный иммунитет;Дефекты на коже, утрата тонуса, дряблость, целлюлит.Когда нужен лимфодренажЛимфодренажный массаж считается одной из лучших процедур для разгона застоявшейся лимфы. Благодаря особенной технике отеки у пациентов будут уходить гораздо быстрее. Родоначальник данной техники применял её для лечения заболеваний вен. Но сейчас массаж применяется чаще для косметологических целей.Процесс лимфодренажа совершенно безболезненный. Все действия специалиста сводятся к поглаживанию, небольшим надавливаниям, мягким манипуляциям. Интенсивность может возрастать к середине массажа, но никогда при лимфодренаже пациенту не должно быть больно.Как правило, один массаж - это неэффективно для избавления от отеков. Однако помочь сможет курс - он должен составлять 8-10 сеансов. Все зависит от масштаба вашей проблемы.Когда лимфодренажный массаж поможетЭффективность лимфодренажа доказана при наличии следующих проблем:Растяжки;Целлюлит;Отеки;Варикоз;Послеоперационные рубцы;Полнота, ожирение, лишний вес;Утрата эластичности кожи.Кому нельзя делать лимфодренажный массажОстрые инфекционные заболевания;Болезни лимфатической системы;Проблемы с почками;Беременность и грудное вскармливание;Дерматоз;Тромбофлебит.