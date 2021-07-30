5 факторов, уменьшающих размер мозга

Вероятно, у каждого из нас есть какие-то части тела или лица, размер которых мы хотели бы уменьшить. Но мозг в их число явно не входит, и вот несколько причин того, почему сокращение объема мозга всё же происходит.Избыток алкоголя. Пара бокалов вина в неделю на объёме мозга никак не отразятся. Но если вы каждый день не обходитесь без изрядного количества спиртных напитков, то подобное может привести к уменьшению объема мозга. Исследование 2007 года показало, что чем больше алкоголь употребляет человек регулярно, тем меньше у него мозг по объёму.Избыток кофе. Опять-таки, в двух-трёх чашках кофе в день нет ничего плохого. Но некоторые из нас буквально не расстаются с этим напитком и заваривают целые чайники несколько раз в день. Ученые из Австралии доказали, что употребляющие более 6 чашек кофе в день люди имеют на 53% более высокий риск развития старческого слабоумия и, как следствие, сокращения объема мозга.Нехватка физических нагрузок. Вот и еще одно доказательство пользы спорта для нашего здоровья. Если в вашей жизни не хватает хотя бы умеренных физических нагрузок вроде пеших прогулок, плавания, танцев или садоводства, то риск уменьшения объема мозга выше.Сильный стресс. В 2018 году было опубликовано исследование о том, что из-за постоянно высокого стресса люди сталкиваются с нарушениями памяти. Высокий уровень гормона стресса кортизола негативно влияет на работу мозга и на его объём.Нелеченая потеря слуха. Проведенное в 2014 году исследование ученых из Университета Джонса Хопкинса показало, что у людей со слабым слухом мозг сокращается в объёмах быстрее. При чём здесь большое значение имеет то, лечат ли они свою глухоту. Если лечение осуществляется, а люди носят слуховые аппараты, то такого явления, как быстрое усыхание мозга, не наблюдается. Но в отсутствие звуковых стимулов плохо слышащие люди меньше тренируют свой мозг, испытывая постоянный стресс, и это приводит к его деградации.