Невролог Амелин указал на заблуждения о головной боли

Многие известные нелекарственные способы лечения головной боли абсолютно неэффективны, поделился мнением врач.«Если человека настигла головная боль, то в этом случае не помогут ни прогулки на свежем воздухе, ни горячий душ», - рассказал в интервью руководитель Центра диагностики и лечения головной боли невролог Александр Амелин.Врач отметил, что поводу происхождения головной боли или мигрени и их лечения существует много заблуждений. Амелин подчеркнул, что справиться с внезапно возникшей головной болью могут только препараты анальгетики.Также невролог указал на другое заблуждение. Он пояснил, что не стоит считать головную боль следствием нарушения кровоснабжения мозга. Мозг, по словам врача, болеть не может из-за отсутствующих рецепторов боли. Если болезненное ощущение возникает внутри черепа, это может означать проблемы с крупными сосудами или оболочкой мозга.Заблуждением врач назвал и мнение о том, что у женщин, подверженных мигреням, их проблема прекращается с наступлением менопаузы. Помимо этого, невролог заявил, что голова практически не может болеть в связи с имеющимся остеохондрозом. Врачам известна цервикогенная боль, возникающая из-за патологии шейного отдела, но она является крайне редким явлением.«Голова может болеть от холода, голода и при колебаниях атмосферного давления», - подтвердил Амелин.