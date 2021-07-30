Два фрукта могут быть опасными для людей, принимающих статины

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Эксперты предупреждают, что препараты статины определенным образом взаимодействуют с некоторыми продуктами питания – у этого процесса могут быть неприятные побочные эффекты.Статины назначаются для снижения высокого уровня холестерина, и в этом аспекте являются жизненно важным средством, поскольку снижают риск сердечных заболеваний, включая инфаркт миокарда. Лекарства снижают выработку холестерина печенью, но несмотря на свою ощутимую пользу для здоровья, они, как т любые медикаменты сопровождаются возможными побочными эффектами. В частности, препараты, снижающие уровень холестерина, могут взаимодействовать с продуктами, и результатом этого «взаимодействия» становятся различные нарушения.По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), для людей, принимающих статины, может быть «опасной смесью» их сочетание с двумя фруктами – грейпфрутом и гранатом. При этом эксперты отмечают, что неблагоприятное сочетание с этими фруктами происходит только у «некоторых типов статинов».«Кроме того, не пейте грейпфрутовый сок, если вы принимаете статин симвастатин, – этот напиток увеличивает его уровень в крови и повышает вероятность побочных эффектов», - предупреждают кардиологи.Другой тип статина, аторвастатин, также взаимодействует с грейпфрутовым соком, если тот выпивается в больших количествах.Какие побочные эффекты можно ожидать? Одна из самых частых жалоб – на мышечные боли. усталость или слабость в мышцах, свидетельствует Клиника Майо. Болезненность может быть как легким дискомфортом, так и достаточно сильной, затрудняя повседневную деятельность. В то же время на практике многие люди, принимающие статины, не испытывают побочных эффектов или же испытывают их в очень небольшом количестве.