Названы болезни, из-за которых чаще всего страдают люди среднего возраста

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Ученые советуют начинать следить за здоровьем с юных лет.Примерно каждый третий человек в возрасте от 40 лет имеет многочисленные хронические проблемы со здоровьем.Что известно об исследованияхКогортное исследования начали еще с 1970 года. Ученые периодически отслеживали жизни примерно 17 тысяч людей, рожденных в Англии, Шотландии и Уэльсе за одну неделю.Почти 8000 из них впоследствии опросили. Выяснилось, что 34% из них в возрасте 46 – 48 лет имели два или более хронических проблем со здоровьем, таких как высокое кровяное давление и психические расстройства.Чаще всего регистрировали такие проблемы со здоровьем:проблемы с алкоголем – 26%;периодические проблемы со спиной – 21%;проблемы с психическим здоровьем – 19%;высокое кровяное давление – 16%;артрит, диабет 2 типа и астма или бронхит.Ведущий исследователь, доктор Давид Гондек сказал, что был удивлен и обеспокоен, увидев, сколько из них имеют проблемы со здоровьем, пока они «еще относительно молоды».Значительная часть населения уже страдает от многочисленных длительных проблем с физическим и психическим здоровьем в свои 40 лет,– отметил он.Ученый подчеркнул, что это не хорошая перспектива для старения населения.Сопутствующие проблемыКроме этого, диабет и высокое кровяное давление чаще встречались среди людей, страдающих ожирением.Люди с более бедной среды или те, кто страдал психическими заболеваниями в подростковом возрасте, также чаще болели.Решение проблемыИсследователи предполагают, что целенаправленные меры в области здравоохранения в детском и подростковом возрасте могут улучшить результаты будущих поколений.Поэтому, эксперты советуют, что в любом промежутке жизни, правильное питание, ограничение употребления алкоголя, отказ от курения и регулярные физические упражнения могут предотвратить дальнейшее развитие проблем со здоровьем.